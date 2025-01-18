En çok aldatan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Romantik ilişkilerde yaygın bir problem olan aldatma, genellikle güvensizlik, iletişimsizlik, tatminsizlik veya macera arayışı gibi etkenler nedeniyle ortaya çıkar. Aldatmanın en belirgin sonuçları arasında ilişkide güvenin zedelenmesi ve duygusal hasarlara yol açması yer alır. Smith Investigation Services, World Population Review ve The Tech Report'un dijital platformları aracılığıyla gerçekleştirilen son araştırma, partnerlerini veya eşlerini en çok aldatan ülkeleri belirledi. Listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.
Dünyadaki en sadakatsiz ülkeleri belirlemek için yapılan çalışmada, zirveye ABD yerleşti.