En çok yapılan 7 flört hatası: Psikologlar uyarıyor

Sağlıklı bir flört için karşılıklı saygı ve dürüstlük büyük önem taşır. Taraflar birbirlerini tanımaya istekli olmalı, duygularını açıkça ifade ederken karşısındakinin sınırlarına da özen göstermelidir.

Aceleci davranmadan, ilişkiyi doğal bir şekilde geliştirmek, hem duygusal bağın güçlenmesini sağlar hem de tarafların gerçekten uyumlu olup olmadığını anlamalarına yardımcı olur.