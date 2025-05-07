En çok yapılan 7 flört hatası: Psikologlar uyarıyor

Psikolog Robert Sternberg; samimiyet, tutku ve bağlılık gibi kavramların romantik ilişkilerde büyük rolü olduğunu ifade ediyor. Ancak uzmanlar, ilişkilerin sürdürülebilirliğini belirleyen bazı önemli noktalara da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek uyarıyor.

En çok yapılan 7 flört hatası: Psikologlar uyarıyor - 1

BEDEN DİLİNİ YOK SAYMAYIN

Klinik psikolog Wendy Walsh'a göre, karşınızdaki kişi konuşmayı sonlandırmak istiyorsa, bunu anlamaya çalışın ve saygı gösterin. Donuk yüz ifadesi, fiziksel temastan kaçınma ve göz teması kurmama gibi işaretler, kişinin sizden hoşlanmadığını gösterebilir.

YAŞAM HABERLERİ

En çok yapılan 7 flört hatası: Psikologlar uyarıyor - 2

SALDIRGAN YORUMLARDA BULUNMAYIN

Cinsiyetçi, ırkçı ya da başka şekilde kırıcı olabilecek ifadelerden kesinlikle uzak durun.

En çok yapılan 7 flört hatası: Psikologlar uyarıyor - 3

HER CÜMLENİN ETKİ YARATMASINI BEKLEMEYİN

Bazen en iyi espriler bile beklenen etkiyi yaratmaz. Bu gibi durumlarda kendinize fazla yüklenmeyin; gülüp geçin ve devam edin.

En çok yapılan 7 flört hatası: Psikologlar uyarıyor - 4

AŞIRI ISRARCI OLMAYIN

İlgi görmediğinizde ısrarcı davranmak itici bulunabilir. Karşı tarafın sınırlarına saygı gösterin.

En çok yapılan 7 flört hatası: Psikologlar uyarıyor - 5

UYGUNSUZ İFADELERDEN KAÇININ

Özellikle tanışmanın ilk aşamasında cinsel içerikli sözler, karşı tarafı rahatsız edebilir. Verywell Mind yazarları, bu tür yaklaşımların ortamı gerip, kişiler arasına mesafe koyabileceğini söylüyor.

En çok yapılan 7 flört hatası: Psikologlar uyarıyor - 6

ANLAŞILIR OLMAYA ÇALIŞIN 

Fazla dolambaçlı ya da zor anlaşılan sözler, kafa karıştırıcı olabilir. Basit ve doğrudan ifadeler, iletişimde her zaman daha etkili sonuçlar doğurur.

En çok yapılan 7 flört hatası: Psikologlar uyarıyor - 7

DIŞ GÖRÜNÜŞLE ALAY ETMEYİN

Şaka yollu bile olsa, karşı tarafın fiziksel özellikleriyle ilgili olumsuz yorumlardan kesinlikle kaçının.

En çok yapılan 7 flört hatası: Psikologlar uyarıyor - 8

Sağlıklı bir flört için karşılıklı saygı ve dürüstlük büyük önem taşır. Taraflar birbirlerini tanımaya istekli olmalı, duygularını açıkça ifade ederken karşısındakinin sınırlarına da özen göstermelidir.

Aceleci davranmadan, ilişkiyi doğal bir şekilde geliştirmek, hem duygusal bağın güçlenmesini sağlar hem de tarafların gerçekten uyumlu olup olmadığını anlamalarına yardımcı olur.

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