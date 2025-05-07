En çok yapılan 7 flört hatası: Psikologlar uyarıyor
Psikolog Robert Sternberg; samimiyet, tutku ve bağlılık gibi kavramların romantik ilişkilerde büyük rolü olduğunu ifade ediyor. Ancak uzmanlar, ilişkilerin sürdürülebilirliğini belirleyen bazı önemli noktalara da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek uyarıyor.
BEDEN DİLİNİ YOK SAYMAYIN
Klinik psikolog Wendy Walsh'a göre, karşınızdaki kişi konuşmayı sonlandırmak istiyorsa, bunu anlamaya çalışın ve saygı gösterin. Donuk yüz ifadesi, fiziksel temastan kaçınma ve göz teması kurmama gibi işaretler, kişinin sizden hoşlanmadığını gösterebilir.