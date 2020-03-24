En genç milyarder Kylie Jenner'ın 6 milyon dolarlık karantina evi

ntv.com.tr 24.03.2020 - 07:25
Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, kendini ve 2 yaşındaki kızı Stormi’yi 6 milyon dolarlık süper lüks malikanesinde karantinaya aldı.
Karantina günlerinde Kylie Jenner, zamanını film ve dizi seyrederek, rap şakıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden doğan kızı Stormi ile oyun oynayarak geçirdiğini anlattı.
650 metrekrelik evde sıkılmak mümkün değil gibi görünüyor. Küçük Stormi için özgürce koşabileceği geniş bir alan bulunuyor evde.
ltı yatak odalı, 7 banyolu evin dört de garajı var. Jenner, spor otomobil koleksiyonu yapmasıyla tanınıyor.
Kylie Cosmetics adında büyük bir makyaj imparatorluğu kuran Jenner’ın şirketinin değeri 1 milyar dolar.