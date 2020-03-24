En genç milyarder Kylie Jenner'ın 6 milyon dolarlık karantina evi

Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, kendini ve 2 yaşındaki kızı Stormi’yi 6 milyon dolarlık süper lüks malikanesinde karantinaya aldı.

Bir haftadır bir araya gelmeyen aie için bu, sıra dışı bir durum. Sürekli bir arada olan aile, 2007’den bu yana 15 sezondur devam eden Keeping Up with the Kardashians adlı bir relityy show programı yapıyor. Şöhretlerini ve onunla bağlantılı olarak paa kazanmalarını da bu programa borçlular.