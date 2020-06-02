En genç milyarder unvanını kaptıran Kylie Jenner hapisle yargılanabilir

02.06.2020 - 06:53
Amerikan Forbes dergisinin; üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner'ı sahtecilikle suçlaması üzerine ortalık karıştı.
Annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilen Kylie'nin başının dertte olduğu ortaya çıktı.
Mali müşavirler, Kylie'nin vergi sahteciliğinden hapisle yargılanabileceğini iddia etti.
Ailesinin yatırım şirketine ortaklığı sayesinde 1.1 milyar dolar serveti olan Andresen, tüm parasını veganlığı yaymak için kullanıyor.
NE OLMUŞTU?
Kylie Jenner, Kylie Cosmetics'in% 51'ini geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma ile ABD güzellik devi Coty’ye sattı. Forbes geçtiğimiz hafta tüm gerçeklerin bu satıştan sonra ortaya çıktığını iddia etti. Buna göre Coty tarafından son 6 ay içinde piyasaya sürülen ürünler ve elde edilen gelirler, aslında Jenner’ın söylediği rakamların gerçek olmadığını ortaya koydu.
Forbes: Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı (Haber Detay - Tıkla oku)