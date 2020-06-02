En genç milyarder unvanını kaptıran Kylie Jenner hapisle yargılanabilir

NE OLMUŞTU?

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics'in% 51'ini geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma ile ABD güzellik devi Coty’ye sattı. Forbes geçtiğimiz hafta tüm gerçeklerin bu satıştan sonra ortaya çıktığını iddia etti. Buna göre Coty tarafından son 6 ay içinde piyasaya sürülen ürünler ve elde edilen gelirler, aslında Jenner’ın söylediği rakamların gerçek olmadığını ortaya koydu.

Forbes: Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı (Haber Detay - Tıkla oku)