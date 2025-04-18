En güzel resimli cuma mesajları seçenekleri 2025: Hadisli ve dualı cuma mesajı ve sözleri
Mübarek cuma gününü idrak etmenin heyecanı yaşanıyor. Bir cumaya daha erişmenin mutluluğunu yaşayan İslam alemi, sevdiklerine en güzel cuma mesajlarını iletiyor. Ellerin semaya açıldığı ve duaların geri çevrilmediği mübarek cuma gününde eşinize, dostunuza, akraba ve komşunuza duaları ve hadisli seçenekleri ile cuma mesajlarını gönderin. Kısa ve uzun alternatifleriyle en anlamlı ve şık cuma mesajları...
Müslüman dünyası, cuma günü camilerde cemaat ile cuma namazı sebebiyle saf tutuyor. Cuma gününün ilk saatlerinde, dua ve dileklerde sevdiklerinize de yer verdiğinizi en güzel cuma sözleri ve mesajları ile onlara gösterebilirsiniz. Sosyal medyada paylaşmak, SMS göndermek üzere farklı, en yeni cuma mesajları öne çıkıyor. 18 Nisan resimli ve uzun-kısa yazılı alternatifleri ile cuma mesajları.