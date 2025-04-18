En güzel resimli cuma mesajları seçenekleri 2025: Hadisli ve dualı cuma mesajı ve sözleri

Mübarek cuma gününü idrak etmenin heyecanı yaşanıyor. Bir cumaya daha erişmenin mutluluğunu yaşayan İslam alemi, sevdiklerine en güzel cuma mesajlarını iletiyor. Ellerin semaya açıldığı ve duaların geri çevrilmediği mübarek cuma gününde eşinize, dostunuza, akraba ve komşunuza duaları ve hadisli seçenekleri ile cuma mesajlarını gönderin. Kısa ve uzun alternatifleriyle en anlamlı ve şık cuma mesajları...

En güzel resimli cuma mesajları seçenekleri 2025: Hadisli ve dualı cuma mesajı ve sözleri - 1

Müslüman dünyası, cuma günü camilerde cemaat ile cuma namazı sebebiyle saf tutuyor. Cuma gününün ilk saatlerinde, dua ve dileklerde sevdiklerinize de yer verdiğinizi en güzel cuma sözleri ve mesajları ile onlara gösterebilirsiniz. Sosyal medyada paylaşmak, SMS göndermek üzere farklı, en yeni cuma mesajları öne çıkıyor. 18 Nisan resimli ve uzun-kısa yazılı alternatifleri ile cuma mesajları.

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En güzel resimli cuma mesajları seçenekleri 2025: Hadisli ve dualı cuma mesajı ve sözleri - 2

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2025

Günlerin en özeli, duaların kabul olduğu bu mübarek günde, kalplerimiz bir olsun. Hayırlı Cumalar.

Duaların ve niyetlerin kabul, kalplerin bir olduğu güzel bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Her zaman sağlık, huzur ve mutlulukla dolu, duaların kabul olduğu Cumalar dilerim.

Günlerin en özel, duaların en makbul olduğu mübarek Cuma gününde, Rabbim dualarımızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar.

En güzel resimli cuma mesajları seçenekleri 2025: Hadisli ve dualı cuma mesajı ve sözleri - 3

Yarınlarımızın güzelliklerle dolu, kalplerimizin huzur içinde olduğu bir Cuma günü diliyorum. Cumamız mübarek olsun.

Rabbimiz dualarımızı kabul etsin, yarınlarımızı aydınlatsın. Hayırlı Cumalar.

İçinizdeki güzellikleri dışınıza yansıtın, dualarınız kabul, Cumalarınız mübarek olsun.

Rabbim, bize rahmetini bol bol gönder, dualarımızı kabul eyle. Hayırlı Cumalar.

En güzel resimli cuma mesajları seçenekleri 2025: Hadisli ve dualı cuma mesajı ve sözleri - 4

Yüce Rabbim! Tüm mazlum ve mağdurların yardımcısı olsun. Cuma gününün hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Hayırlı bereketli Cumalar.

Gönül coğrafyamızı aydınlatan bereketli bir Cuma günü dilerim. Hayırlı Cumalar.

Gönlünüz ferah, yüzünüz güler, dualarınız kabul olsun. Cumanız mübarek olsun.

Yarınlarınız bugünden daha güzel, dualarınızın kabul olduğu bir Cuma dilerim.

Hüzünlerimizi hayra çeviren Allah’ım, dilimizi duasız, gönlümüzü sensiz bırakma. Cumanız mübarek olsun.

En güzel resimli cuma mesajları seçenekleri 2025: Hadisli ve dualı cuma mesajı ve sözleri - 5

Unutma! Allah vazgeçenlerin değil, sabredenlerin yanındadır. Hayırlı Cumalar.

“Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki: “Allah’ın nezdinde olan, eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Cuma Suresi, 11. Ayet) Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

“Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık verecektir.” (Talak Suresi, 7. Ayet) Rabbim gönlünüzden geçenleri yaşamayı nasip etsin.

Duaların sessizce kabul olduğu, gönüllerin huzurla dolduğu güzel bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Bugün dualarınızın kabul olduğu, gönüllerinizin huzur bulduğu, sevdiklerinizle bereketli bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

En güzel resimli cuma mesajları seçenekleri 2025: Hadisli ve dualı cuma mesajı ve sözleri - 6

Dualarınızın, gözyaşlarınızın, sevinçlerinizin kabul olduğu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle, hayırlı cumalar.

Anne sözü dinlemek, insana Peygamber hırkası giydirir. Veysel Karani. Cumamız mübarek olsun.

“Bunlar, iman edenler ve Allah’ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur.” (Ra’d Suresi, 28. Ayet) Huzurlu ve bereketli Cumalar!

Yüce Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun, Hayırlı Cumalar.

Bugün, Rabbimizin rahmetinden ve mağfiretinden bolca nasibiniz olsun. Hayırlı Cumalar, huzurlu sağlıklı günler...

En güzel resimli cuma mesajları seçenekleri 2025: Hadisli ve dualı cuma mesajı ve sözleri - 7

Günlerin en değerlisi, duaların en makbulü, huzurun en bol olduğu Cumamız mübarek olsun. Hayırlı Cumalar.

“İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.” (Tirmizi, Birr, 35) Yaşadığımız her gün için binlerce kez şükürler olsun. Hayırlı Cumalar!

“Sadaka/zekat vermek, maldan hiçbir şey eksiltmez.” (Müslim, Birr, 69) Allah, yuvalarınızdan bereketi eksik etmesin.

Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul, gününüz hayır, kalbiniz huzur dolu olsun. Hayırlı Cumalar.

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