En güzel resimli cuma mesajları seçenekleri 2025: Hadisli ve dualı cuma mesajı ve sözleri

Unutma! Allah vazgeçenlerin değil, sabredenlerin yanındadır. Hayırlı Cumalar.



“Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki: “Allah’ın nezdinde olan, eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Cuma Suresi, 11. Ayet) Allah tüm dualarınızı kabul etsin.



“Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık verecektir.” (Talak Suresi, 7. Ayet) Rabbim gönlünüzden geçenleri yaşamayı nasip etsin.



Duaların sessizce kabul olduğu, gönüllerin huzurla dolduğu güzel bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar.



Bugün dualarınızın kabul olduğu, gönüllerinizin huzur bulduğu, sevdiklerinizle bereketli bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!