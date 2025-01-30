En kibar sürücülere sahip ülkeler belli oldu: Türkiye ilk 3'te yer aldı

DiscoverCars.com tarafından gerçekleştirilen ve 4 bin 930 turistin katıldığı bir araştırma, dünya genelindeki en kibar sürücülere sahip ülkeleri belirledi. Araştırmada, turistler 1 ile 10 arasında bir puanlama yaparak sürücülerin nezaketini değerlendirdi. Listeye yalnızca 50 ya da daha fazla geri bildirim alan ülkeler dahil edildi.





