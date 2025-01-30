En kibar sürücülere sahip ülkeler belli oldu: Türkiye ilk 3'te yer aldı

DiscoverCars.com'un gerçekleştirdiği kapsamlı bir araştırma, dünya genelindeki turistlerin sürüş deneyimlerini değerlendirerek en kibar sürücülere sahip ülkeleri sıraladı. Bu değerlendirmede Kıbrıs, 8.83 puanla birinci sırayı alarak dikkatleri üzerine çekti. Fas ve Fransa ise trafiklerdeki en az kibar sürücülere sahip ülkeler arasında yer aldı. Bu ülkelerdeki sürücüler, genellikle daha agresif bir sürüş tarzı sergileyerek, turistlerin olumsuz deneyimler yaşamasına neden oldu.

En kibar sürücülere sahip ülkeler belli oldu: Türkiye ilk 3'te yer aldı - 1

DiscoverCars.com tarafından gerçekleştirilen ve 4 bin 930 turistin katıldığı bir araştırma, dünya genelindeki en kibar sürücülere sahip ülkeleri belirledi. Araştırmada, turistler 1 ile 10 arasında bir puanlama yaparak sürücülerin nezaketini değerlendirdi. Listeye yalnızca 50 ya da daha fazla geri bildirim alan ülkeler dahil edildi.


YAŞAM HABERLERİ

En kibar sürücülere sahip ülkeler belli oldu: Türkiye ilk 3'te yer aldı - 2

Sonuçlara göre, Kıbrıs, 8.83 puanla en nazik sürücülere sahip ülke olarak birinci sırayı elde etti. Yeni Zelanda ise 8.77 puanla ikinci sırada yer alırken, Türkiye 8.73 puanla üçüncülüğü kazandı. Bu ülkelerin yanı sıra, Almanya, Kanarya Adaları, İspanya, Polonya ve Mauritius gibi diğer popüler destinasyonlar da sürücülerin kibar davranışlarıyla dikkat çekti.

En kibar sürücülere sahip ülkeler belli oldu: Türkiye ilk 3'te yer aldı - 3

GÜNEY KIBRIS ZİRVEDE

Araştırma sonuçlarına göre, Güney Kıbrıs, turistlerden 8.83 puan alarak en kibar sürücülere sahip ülke olarak öne çıktı. Güney Kıbrıs'ta kiralık araçların kırmızı plakalarla işaretlenmiş olması, yerel sürücülerin turistlere karşı daha dikkatli ve anlayışlı olmasına katkı sağlıyor olabilir.

En kibar sürücülere sahip ülkeler belli oldu: Türkiye ilk 3'te yer aldı - 4

YENİ ZELANDA LİSTENİN 2.SIRASINDA 

Yeni Zelanda, 8.77 puanla en kibar sürücülere sahip ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Araştırmaya katılan turistler, Yeni Zelanda’daki trafikte düzenin ve sürücülerin nazik tutumlarının dikkat çektiğini belirtti. Ülkedeki trafik kültürü, güvenli ve saygılı bir sürüş deneyimi sunuyor. Özellikle, yerli sürücülerin diğer araçlara karşı gösterdiği saygı ve sabır, turistler tarafından sıkça övgüyle karşılanmış.

En kibar sürücülere sahip ülkeler belli oldu: Türkiye ilk 3'te yer aldı - 5

YEREL FARKLILIKLAR

Türkiye’deki sürücüler, turistler tarafından nazik olarak değerlendirilse de, bazı yerel alışkanlıkların farklılık gösterebileceği belirtildi. Örneğin, Türkiye'de sollama yapmadan önce korna çalmak yaygın bir uygulama, trafik ise sağdan akmakta.

En kibar sürücülere sahip ülkeler belli oldu: Türkiye ilk 3'te yer aldı - 6

LİSTEDEKİ DİĞER KİBAR SÜRÜCÜLÜ ÜLKELER

Sıralamada Almanya 8.45 puanla altıncı olurken, Kanarya Adaları 8.31 puanla, 8.29 puan alan İspanya anakarasını geçti. Polonya ve Mauritius 8.25 puanla dokuzuncu sırayı paylaştı. İtalya anakarası ise 8.02 puan alarak ilk on listesinde son sırada yer aldı.

En kibar sürücülere sahip ülkeler belli oldu: Türkiye ilk 3'te yer aldı - 7

EN AZ KİBAR SÜRÜCÜLERE SAHİP ÜLKELER

Araştırmada en az kibar sürücülere sahip olarak değerlendirilen ülkeler arasında Fas (7,97), Fransa (7,84), Birleşik Arap Emirlikleri (7.80), Sicilya (7.14) ve Florida (7.14) yer aldı. Turist sürücüler, bu ülkelerde genel olarak hızlı sürücülerden ve sabırsızlıktan yakındı.

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