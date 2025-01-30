En kibar sürücülere sahip ülkeler belli oldu: Türkiye ilk 3'te yer aldı
DiscoverCars.com'un gerçekleştirdiği kapsamlı bir araştırma, dünya genelindeki turistlerin sürüş deneyimlerini değerlendirerek en kibar sürücülere sahip ülkeleri sıraladı. Bu değerlendirmede Kıbrıs, 8.83 puanla birinci sırayı alarak dikkatleri üzerine çekti. Fas ve Fransa ise trafiklerdeki en az kibar sürücülere sahip ülkeler arasında yer aldı. Bu ülkelerdeki sürücüler, genellikle daha agresif bir sürüş tarzı sergileyerek, turistlerin olumsuz deneyimler yaşamasına neden oldu.
DiscoverCars.com tarafından gerçekleştirilen ve 4 bin 930 turistin katıldığı bir araştırma, dünya genelindeki en kibar sürücülere sahip ülkeleri belirledi. Araştırmada, turistler 1 ile 10 arasında bir puanlama yaparak sürücülerin nezaketini değerlendirdi. Listeye yalnızca 50 ya da daha fazla geri bildirim alan ülkeler dahil edildi.