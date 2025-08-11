120 yıllık ata mesleği: En küçüğü 4 bin liradan başlıyor, yurt dışından da yoğun talep var
Bursa'da alem ustası 65 yaşındaki Rıza Akbalış, Osmanlı'dan bu yana camilerin simgesi haline gelen hilal şeklindeki alemleri üretiyor.
120 yıllık ata mesleğini devam ettiren Akbalış, 10 yaşında çırak olarak geçtiği tezgahın başında 55 yıldır cami kubbelerini süsleyen hilal şeklindeki alemleri, kardeşi Sedat Akbalış (60) ile birlikte imal ediyor.
Dedesiyle başlayan ve babasıyla devam eden mesleği devralan Akbalış, aile geleneğini yaşatıyor. Türkiye'de bu zanaatı sürdüren 5 alem ustasından biri olan, Marmara Bölgesi'nin ise tek ustası olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'devlet sanatçısı' ünvanına layık görülen Akbalış, aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin temsilcileri arasında yer alıyor.