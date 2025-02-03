En ölümcül kanser türleri: Organlara hızlıca yayılıyor

Kanser, hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyüyerek vücut dokusunu tahrip ettiği hastalıktır. Dünya genelinde kanser en korkutucu sağlık sorunlarının başında geliyor. Araştırmalar hayatta kalma şansı en düşük altı kanser türüne yakalanan kişilerin neredeyse %60’ının bir yıl içinde hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

En ölümcül kanser türleri: Organlara hızlıca yayılıyor - 1

Kanser, anormal hücrelerin hızla bölünerek büyüdüğü ve başladığı yerden başka organlara yayılarak ciddi bir hastalık tablosuna neden olan geniş bir hastalık grubudur.

Bilinen 200’den fazla kanser türü vardır ve hızlı büyüyen kanser hücreleri tümörlere sebebiyet vererek vücudun düzenli işleyişini de engeller. Hücrelerin hızla büyümesi sonucu meydana gelen iyi huylu, kötü huylu ve prekanseröz (premalign) tümörler söz konusudur.

İyi huylu tümörler genellikle diğer dokulara yayılmaz ve tehlike oluşturmaz. Ancak kötü huylu tümörler, metastaz adı verilen vücudun diğer dokulara ve organlarına yayılmasıyla kişide hayati tehlike meydana getirebilir.


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En ölümcül kanser türleri: Organlara hızlıca yayılıyor - 2

Prekanseröz (veya premalign) ise kansere dönüşebilecek (veya gelişmesi muhtemel) anormal hücreleri içeren durumu tanımlar. Peki, en ölümcül kanser türü hangisidir?


En ölümcül kanser türleri: Organlara hızlıca yayılıyor - 3

EN ÖLÜMCÜL OLABİLEN KANSER TÜRLERİ

  • Beyin Kanseri
  • Yemek Borusu Kanseri
  • Akciğer Kanseri
  • Karaciğer Kanseri
  • Mide Kanseri
  • Pankreas Kanseri

Bu kanser türleri, sıklıkla ileri evrelerde teşhis edildikleri için tedavi şansları sınırlıdır. Ayrıca, bu hastalıklar için ayrılan fonlar, diğer kanser türlerine kıyasla çok daha azdır. Görev gücüne destek veren yardım kuruluşları, bu konuda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini belirtiyor.


En ölümcül kanser türleri: Organlara hızlıca yayılıyor - 4

PANKREAS KANSERİ

En düşük sağ kalım oranına sahip kanser türü olan pankreas kanserinin hastalarının yarısından fazlası, teşhis sonrası üç ay içinde hayatını kaybediyor. Yaygın belirtiler arasında hazımsızlık, karın ve sırt ağrısı, kilo kaybı ve sarılık yer alıyor.


En ölümcül kanser türleri: Organlara hızlıca yayılıyor - 5

KARACİĞER KANSERİ

Karaciğer kanseri, özellikle viral hepatit, alkol ve obezite gibi faktörlerle ilişkilidir. Belirtiler arasında istemsiz kilo kaybı, iştahsızlık, karın ağrısı, sarılık ve kaşıntılı cilt bulunuyor.


En ölümcül kanser türleri: Organlara hızlıca yayılıyor - 6

BEYİN TÜMÖRLERİ

Beyin kanseri, ölüm oranı yüksek kanser türleri arasında yer alıyor. Baş ağrısı, mide bulantısı, görme sorunları, nöbetler ve hafıza kaybı gibi belirtiler görülebilir.

YEMEK BORUSU KANSERİ

Yutma güçlüğü, kalıcı mide ekşimesi, kilo kaybı ve inatçı öksürük gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Yetişkin hastaların yalnızca %15’i beş yıl veya daha uzun süre hayatta kalabiliyor.


En ölümcül kanser türleri: Organlara hızlıca yayılıyor - 7

MİDE KANSERİ

Geçmeyen hazımsızlık, üst karın ağrısı, kilo kaybı ve kanama gibi belirtiler mide kanserinin göstergeleridir. Hastaların %45’i bir yıl boyunca hayatta kalsa da, bu oran beşinci yılda %20’ye düşüyor.

AKCİĞER KANSERİ

Akciğer kanseri, her yıl 49.000’den fazla kişiyi etkiliyor. İnatçı öksürük, nefes darlığı, kan tükürme, göğüs ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Sigara içmenin yanı sıra çevresel faktörler de akciğer kanseri riskini artırabiliyor.


En ölümcül kanser türleri: Organlara hızlıca yayılıyor - 8

Uzmanlar, erken tanı ve tedaviye dikkat çekerek, bu kanser türlerinde hayatta kalma oranlarının artırılabileceğini belirtiyor. Sağlık kuruluşları, bu hastalıklarla mücadelede daha fazla destek ve araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

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