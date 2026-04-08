En önemli ayin olarak biliniyor. Paskalya Gecesi Ayini nedir?
08.04.2026 15:07
Selin Işık
Paskalya Gecesi Ayinleri, 4 Nisan gecesinde 14'üncü Papa'nın katılımıyla kutlandı. Sıradaki ayin ise 11 Nisan gecesinde yapılacak.
Paskalya Gecesi Ayini, 4 Nisan'da Vatikan'da düzenlenmeye başladı. Bu ayinlerin yapılacağı bir diğer tarih de 11-12 Nisan. Hristiyan aleminde kutlanan bu gecenin önemi nedir?
Paskalya Nöbeti, Büyük Paskalya Nöbeti veya Paskalya Gecesi'ndeki Paskalya Nöbeti'nde Kutsal Cumartesi olarak da bilinen Paskalya Ayini, Hristiyan inancında İsa'nın çarmıha gerildikten sonraki dirilişini kutlayan günün anısına düzenlenmesi nedeniyle en önemli ve görkemli ayindir.
50 gün süren Paskalya ayin dönemi, kilise takviminin (litürjik takvim) en uzun ikinci dönemidir.
PASKALYANIN İLK KUTLAMASI
İnsanların vaftiz edildiği ve Hristiyan olmak isteyen ve inanç eğitimi alan yetişkinlerin kiliseye kabul edildiği ayin, bu ayinde gerçekleşir. Kutsal Cumartesi'nin gün batımı ile Paskalya gününün gün doğumu arasındaki karanlık saatlerde yapılan bu ayin Paskalya'nın ilk kutlamasıdır.
LİTÜRJİ YILININ EN ÖNEMLİ İBADETİ
Litürji yılının en önemli ibadet ve ayini olan Paskalya ayini, Paskalya döneminin de en ayırt edici özelliği olan “Haleluya” ünleminin, orucun başlangıcından beri ilk kez kullanılmasıyla kutlanır.
Haleluya: İbranice bir ayin ifadesidir ve genellikle "Rabbe şükürler olsun" olarak çevrilir.
AYİNLERİN EN ÖNEMLİLERİNDEN
Ayinin başlangıç saatleri ve tarihleri bazen kiliselere göre değişiklik gösterebilir. Moravya Kilisesi'nde ayin Paskalya Pazarı'nda şafak vaktinde başlar. 2026 yılında Batı kiliselerinde 4-5 Nisan gecesinde kutlanan ayin, Ortodoks kiliselerinde ise 11-12 Nisan gecesinde kutlanacak.
Batı kiliselerinde gregoryer, Doğu Ortodoks kiliselerinde ise jülyen takvim kullanılması nedeniyle kiliseler arasında paskalya tarihi farklılık gösteriyor.
Doğu Ortodoks kiliselerinde, Oryantal Ortodoksluk'ta ve Doğu Hristiyanlığı'nın diğer geleneklerinde Paskalya ayini sırasında kutlanan şenlikli törenler ve ilahi ayin o geceye özgüdür. Ayin yılının da en ayrıntılı ve önemli olanlarındandır.