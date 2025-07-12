En pahalı zanaat: Kilisli ustalar devlet desteğiyle öğretiyor

Kilis'te yeni çıraklar, ustalarının yanında altın işlemeyi öğrenerek hayata sağlam bir meslekle adım atıyor.

En pahalı zanaat: Kilisli ustalar devlet desteğiyle öğretiyor - 1

Kilis'te kuyumculuk mesleği, gençlere hem istihdam hem de eğitim imkanı sunuyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren 60 atölyede, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu çok sayıda çırak, meslek öğrenerek geleceğe hazırlanıyor. Kilis Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik, mesleğin gençler için güçlü bir gelecek kapısı olduğunu vurgulayarak, "Altın bilezik" deyiminin burada hem sembolik hem de somut bir karşılık bulduğunu ifade etti.

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En pahalı zanaat: Kilisli ustalar devlet desteğiyle öğretiyor - 2

Kilis Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik, kentteki kuyumculuk mesleğinin görünmeyen yüzünü anlattı. 

İmalat atölyelerinde çalışan toplam 12 kişilik ekipte 6 Suriyeli, 6 Türk gencin bulunduğunu belirten Bilik, "Bu gençler meslek öğrenmek için burada. Türk olanlar Kilis'te çalışmaya devam edecek, Suriyeli öğrencilerimiz de ülkelerine döndüğünde burada öğrendikleri mesleği sürdürecek" şeklinde konuştu.

En pahalı zanaat: Kilisli ustalar devlet desteğiyle öğretiyor - 3

Devlet desteğiyle çıraklık okulunda 90 öğrencinin eğitim aldığını kaydeden Bilik, bu öğrencilerin sigortalarının ve aylıklarının devlet tarafından karşılandığını, böylece hem meslek edindiklerini hem de ailelerine ekonomik katkı sunduklarını ifade etti.

Bilik, "45 Suriyeli, 45 Türk gencimiz kuyumculuk ve kuyumcu vitrinciliği üzerine eğitim alıyor. Bu sayı, ileride daha da artacak. Bizim mesleğimiz altın gibidir, kir tutmaz. Bu çocuklar da altından daha temiz, daha becerikli ve daha güzel" dedi.

En pahalı zanaat: Kilisli ustalar devlet desteğiyle öğretiyor - 4

Bilik, "Türkçe konuşuyorlar, bizim çocuklar da biraz Arapça öğrendi. Hafta sonları birlikte piknik yapacak kadar güzel ilişkiler kurdular. Bu dostluklar ömür boyu sürecek" dedi.

Kuyumculuk mesleğine olan ilginin geçmişe kıyasla arttığını belirten Bilik, "Eskiden 5-10 metrekare dükkânlarda bir usta bir çırak çalışırdı. Şimdi ise devletin verdiği desteklerle aileler çocuklarını bu mesleğe yönlendiriyor" dedi.

En pahalı zanaat: Kilisli ustalar devlet desteğiyle öğretiyor - 5

21 yaşındaki Suriyeli Ahmet El Hamit, 6 yaşından beri Türkiye'de olduğunu belirterek, "8 yaşımdan beri kuyumculuk mesleğindeyim. Son 3 yıldır çıraklık okulundayım. Hem okuldan hem ustamdan aldığım eğitimle çok memnunum. Ustam annemiz babamız gibi oldu. Ülkeme döndüğümde de bu mesleğe devam edeceğim. Altın bileziğimiz elimizde, inşallah Suriye'de devam ederim" dedi.

En pahalı zanaat: Kilisli ustalar devlet desteğiyle öğretiyor - 6

Zafer Bilik, kuyumculuk mesleğine yetenekli gençleri kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Bir kısmını vitrinlerde, bir kısmını atölyelerde değerlendiriyoruz. Yıllar önce meslek liselerinde kuyumculuk sınıfı yoktu. Oda olarak bu alandaki eksikleri giderip bugünlere getirdik. Artık mesleğimize okullardan da yetişmiş gençler kazandırıyoruz" diye konuştu.

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