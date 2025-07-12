En pahalı zanaat: Kilisli ustalar devlet desteğiyle öğretiyor
Kilis'te yeni çıraklar, ustalarının yanında altın işlemeyi öğrenerek hayata sağlam bir meslekle adım atıyor.
Kilis'te kuyumculuk mesleği, gençlere hem istihdam hem de eğitim imkanı sunuyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren 60 atölyede, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu çok sayıda çırak, meslek öğrenerek geleceğe hazırlanıyor. Kilis Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik, mesleğin gençler için güçlü bir gelecek kapısı olduğunu vurgulayarak, "Altın bilezik" deyiminin burada hem sembolik hem de somut bir karşılık bulduğunu ifade etti.