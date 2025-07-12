En pahalı zanaat: Kilisli ustalar devlet desteğiyle öğretiyor

Devlet desteğiyle çıraklık okulunda 90 öğrencinin eğitim aldığını kaydeden Bilik, bu öğrencilerin sigortalarının ve aylıklarının devlet tarafından karşılandığını, böylece hem meslek edindiklerini hem de ailelerine ekonomik katkı sunduklarını ifade etti.

Bilik, "45 Suriyeli, 45 Türk gencimiz kuyumculuk ve kuyumcu vitrinciliği üzerine eğitim alıyor. Bu sayı, ileride daha da artacak. Bizim mesleğimiz altın gibidir, kir tutmaz. Bu çocuklar da altından daha temiz, daha becerikli ve daha güzel" dedi.