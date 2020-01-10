En popüler oyuncular (IMDb ocak verileri)

77. Altın Küre'de (Golden Globe) ödül kazanan; Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Awkwafina, Laura Dern öne çıkan oyuncular olurken, BAFTA adayları arasında Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Anthony Hopkins ve Al Pacino adından söz ettirdi. Ancak yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre ocak ayının öne çıkan yıldızları çok daha farklı. İşte izleyiciyle yeni buluşan yapımlardaki oyuncuların ağırlıkta olduğu en popüler 25 isim...
10.01.2020 - 07:11| Son Güncelleme : 10.01.2020 - 07:15
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