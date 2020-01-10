En popüler oyuncular (IMDb ocak verileri)

77. Altın Küre'de (Golden Globe) ödül kazanan; Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Awkwafina, Laura Dern öne çıkan oyuncular olurken, BAFTA adayları arasında Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Anthony Hopkins ve Al Pacino adından söz ettirdi. Ancak yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre ocak ayının öne çıkan yıldızları çok daha farklı. İşte izleyiciyle yeni buluşan yapımlardaki oyuncuların ağırlıkta olduğu en popüler 25 isim...

25. Taika Waititi
24. Michelle Monaghan


23. Therica Wilson-Read

22. Paz Vega
21. Keri Russell
20. Karen Gillan
19. Ambyr Childers
18. Carmela Zumbado
17. Jodhi May
16. Jenna Ortega

15. Elizabeth Lail

14. Mollie Fitzgerald

13. Emily Swallow
12. Penn Badgley
11. Adam Driver
10. Daisy Ridley
9. MyAnna Buring
8. Florence Pugh

7. Gina Carano

6. Ana de Armas
5. Pedro Pascal
4. Victoria Pedretti
3. Henry Cavill
2. Freya Allan
1. Anya Chalotra

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