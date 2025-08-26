En sakinleştirici renk buymuş: Kalp atış hızını düşürüyor, nefesi rahatlatıyor

Renklerin ruh hali üzerindeki etkisi, sıcak tonların iyileştirici etkilerinden öfkeyi tetikleyen kırmızıya kadar, bilim insanlarının uzun süredir ilgisini çekiyor. Ancak yapılan araştırmalar, bir rengin diğerlerinden daha sakinleştirici olduğunu ortaya koydu.

En sakinleştirici renk buymuş: Kalp atış hızını düşürüyor, nefesi rahatlatıyor - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Biyolog Dr. Dean Jackson, TikTok'ta paylaştığı videoda parlak pembe tonunun şaşırtıcı etkilerini anlattı. Baker Miller Pembesi olarak bilinen ve teknik adıyla P-618 olan bu renk, bilimsel olarak saldırganlık seviyelerini azalttığı ve sakinliği desteklediği kanıtlanmış bir ton olarak dikkat çekiyor.

Rengin etkileri ilk olarak 1979 yılında psikolog Dr. Alexander Schauss tarafından keşfedildi. Dr. Schauss, yarı parlak kırmızı kaplama boyası ile saf beyaz iç mekan boyasının karıştırılmasıyla elde edilen bu rengin, "ilaçsız anestezik" görevi gördüğünü iddia etti.

YAŞAM HABERLERİ

En sakinleştirici renk buymuş: Kalp atış hızını düşürüyor, nefesi rahatlatıyor - 2

Baker Miller Pembesi, hastane bekleme odalarından hapishane hücrelerine kadar pek çok yerde kullanıldı ve bu nedenle "Sarhoş Tank Pembesi" lakabını aldı. Dr. Jackson, rengin etkilerini şöyle açıklıyor: “Çok rahatlatıcı. Kalp atış hızını düşürüyor, nefesi rahatlatıyor ve bazı kişilerde iştahı azaltıyor.”

Dr. Schauss, 1960’ların sonlarından itibaren renk algısının insan biyolojisini nasıl etkileyebileceğini araştırdı. Deneylerinde 153 kişiyi farklı renklerde kartonlara bakarken kollarını kaldırmaları için yönlendirdi. Sonuçlar, Baker Miller Pembesi’ne bakan erkeklerde kavrama gücünün anlamlı şekilde azaldığını gösterdi.


En sakinleştirici renk buymuş: Kalp atış hızını düşürüyor, nefesi rahatlatıyor - 3

Bulguların etkisiyle İsviçre’de bazı hapishaneler hâlen Baker Miller Pembesi’ni kullanıyor. Bazı profesyonel futbol kulüpleri de rakiplerinin galibiyet açlığını azaltmak amacıyla deplasman soyunma odalarını bu renge boyadı.

En sakinleştirici renk buymuş: Kalp atış hızını düşürüyor, nefesi rahatlatıyor - 4


Ancak sonraki araştırmalar, pembe rengin fizyolojik etkilerini doğrulamadı. 1988’de yapılan deneyler, Dr. Schauss’un sonuçlarını tekrarlayamadı. 2014 yılında Dr. Oliver Genschow, İsviçre’de 59 mahkum üzerinde modern deneysel yöntemlerle yaptığı çalışmada, pembe hücrelerin mahkumların saldırganlıklarını azaltmada etkili olmadığını tespit etti.


En sakinleştirici renk buymuş: Kalp atış hızını düşürüyor, nefesi rahatlatıyor - 5

Araştırmacılar, Baker Miller Pembesi’nin tek olası psikolojik etkisinin olumsuz olabileceğini belirtti. Psychology, Crime & Law dergisinde yayımlanan makaleye göre, pembe renk genellikle kız çocukları ve kadınlarla ilişkilendiriliyor. Mahkumları pembe bir hücreye koymanın, algılanan erkekliğe saldırı veya aşağılanma duygusuna yol açabileceği ifade edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER