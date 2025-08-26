En sakinleştirici renk buymuş: Kalp atış hızını düşürüyor, nefesi rahatlatıyor

DailyMail'de yer alan habere göre; Biyolog Dr. Dean Jackson, TikTok'ta paylaştığı videoda parlak pembe tonunun şaşırtıcı etkilerini anlattı. Baker Miller Pembesi olarak bilinen ve teknik adıyla P-618 olan bu renk, bilimsel olarak saldırganlık seviyelerini azalttığı ve sakinliği desteklediği kanıtlanmış bir ton olarak dikkat çekiyor.



Rengin etkileri ilk olarak 1979 yılında psikolog Dr. Alexander Schauss tarafından keşfedildi. Dr. Schauss, yarı parlak kırmızı kaplama boyası ile saf beyaz iç mekan boyasının karıştırılmasıyla elde edilen bu rengin, "ilaçsız anestezik" görevi gördüğünü iddia etti.



