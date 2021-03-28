En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek)

İnternet üzerinden yapılan "en seksi keller" anketinde ipi göğüsleyen isim, İngiltere Prensi William oldu. İşte "en seksi kel ünlüler" listesinde ilk 10'a giren ünlü erkekler...

28.03.2021 - 10:29

En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek) - 1
Prince William'a "dünyanın en seksi kel erkeği" unvanı verildi. Bir plastik cerrahi kliniğinin yaptığı ankete katılanlar, ünlü isimlere internet üzerinden oy verdi. Pek çok ünlüyü geride bırakan Prens William, 17,6 milyonluk oyla rakiplerini geride bıraktı. İşte listenin ilk 10'unda yer alan "en seksi kel ünlüler"...
En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek) - 2
10. Vin Diesel – 2.3 milyon
En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek) - 3
9. Dwayne Johnson – 2.6 milyon
En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek) - 4
8. Bruce Willis – 3.3 milyon
En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek) - 5
7. John Travolta – 3.8 milyon
En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek) - 6
6. Floyd Mayweather – 4.3 milyon
En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek) - 7
5. Michael Jordan – 5.3 milyon
En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek) - 8
4. Pitbull – 5.4 milyon
En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek) - 9
3. Jason Statham – 7.4 milyon
En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek) - 10
2. Mike Tyson – 8.8 milyon
En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek) - 11
1. Prince William – 17.6 milyon

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