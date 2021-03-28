En seksi kel ünlüler seçildi (Prens William en seksi kel erkek)
İnternet üzerinden yapılan "en seksi keller" anketinde ipi göğüsleyen isim, İngiltere Prensi William oldu. İşte "en seksi kel ünlüler" listesinde ilk 10'a giren ünlü erkekler...
Abone ol
Paylaş
28.03.2021 - 10:29
Prince William'a "dünyanın en seksi kel erkeği" unvanı verildi. Bir plastik cerrahi kliniğinin yaptığı ankete katılanlar, ünlü isimlere internet üzerinden oy verdi. Pek çok ünlüyü geride bırakan Prens William, 17,6 milyonluk oyla rakiplerini geride bıraktı. İşte listenin ilk 10'unda yer alan "en seksi kel ünlüler"...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.