En sinirli kan grubu belli oldu: Öfke kontrolünde zorlanıyorlar
Kan grubu kişilik testleri, 1920'lerde Japonya'da popüler hale geldi, ancak artık dünyada birçok insan, kişiliklerini değerlendirmek için bu olası nesnel yönteme ilgi duyuyor. Özellikle öfke düzeyleri ile kan grubu arasındaki ilişki, son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarla dikkat çekici bir şekilde ortaya konmuştur. Araştırmalar, bazı kan gruplarının, özellikle B kan grubu sahiplerinin, öfke ve agresyon gibi duygusal tepkilere daha yatkın olabileceğini göstermektedir.
Kan grubu kişilik testleri, 1920'lerde Japonya'da popüler hale geldi, ancak artık dünyada birçok insan, kişiliklerini değerlendirmek için bu olası nesnel yönteme ilgi duyuyor.