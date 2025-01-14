En sinirli kan grubu belli oldu: Öfke kontrolünde zorlanıyorlar

Kan grubunuzun belirli kişilik özellikleriyle bağlantılı olduğu inançları yeni değil. Japon kültüründe, kan grubu uzun süredir eşleştirme ve diğer tahminler için bir temel olarak kullanılıyor.



1920'lerin sonlarında, Tokeji Furukawa adında bir araştırma psikoloğu, "Mizaç ve Kan Grupları Üzerine Bir Çalışma" adlı bir makale yayınlayarak bu kültürel inançlara katkıda bulundu.





