En tehlikeli alerji türü: Az miktarda tüketilse bile dakikalar içinde öldürüyor

SÜT ALERJİSİ

Süt alerjisi, özellikle bebekler ve küçük çocuklar arasında yaygındır. Süt alerjisi, süt proteinlerine (kazein ve whey gibi) karşı bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon göstermesi sonucu oluşur.

ABD'deki çocukların yüzde 2-3'ü süt alerjisine sahiptir. Bu oran, birçok Avrupa ve gelişmiş ülke için de benzer düzeylerdedir.