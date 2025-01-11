En tehlikeli alerji türü: Az miktarda tüketilse bile dakikalar içinde öldürüyor
Vücudun bağışıklık sisteminin, normalde zararsız olan bir maddeye karşı aşırı tepki göstermesiyle meydana gelen alerjik reaksiyonlar, ''IgE'' adı verilen bir antikorun üretimiyle başlar. IgE, alerjenle karşılaştığında mast hücrelerini uyararak histamin gibi kimyasal maddelerin salınımına neden olur. Bu durum, çeşitli alerjik semptomları tetikler. Dünyada ölümcül düzeyde olan 5 alerji türü vardır.
FISTIK ALERJİSİ
Fıstık alerjisi, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde yaygındır. ABD'de, çocuklar arasında fıstık alerjisi görülme oranları, yaklaşık yüzde 2 civarındadır. Fıstık alerjisi, genellikle anafilaktik şoka yol açan en tehlikeli alerjilerden biridir. Bu alerjiye bağlı anafilaksi, hava yolu tıkanıklığı ve düşük kan basıncı gibi hayati tehlike arz eden durumlara yol açabilir.