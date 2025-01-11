En tehlikeli alerji türü: Az miktarda tüketilse bile dakikalar içinde öldürüyor

Vücudun bağışıklık sisteminin, normalde zararsız olan bir maddeye karşı aşırı tepki göstermesiyle meydana gelen alerjik reaksiyonlar, ''IgE'' adı verilen bir antikorun üretimiyle başlar. IgE, alerjenle karşılaştığında mast hücrelerini uyararak histamin gibi kimyasal maddelerin salınımına neden olur. Bu durum, çeşitli alerjik semptomları tetikler. Dünyada ölümcül düzeyde olan 5 alerji türü vardır.

En tehlikeli alerji türü: Az miktarda tüketilse bile dakikalar içinde öldürüyor - 1

FISTIK ALERJİSİ

Fıstık alerjisi, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde yaygındır. ABD'de, çocuklar arasında fıstık alerjisi görülme oranları, yaklaşık yüzde 2 civarındadır. Fıstık alerjisi, genellikle anafilaktik şoka yol açan en tehlikeli alerjilerden biridir. Bu alerjiye bağlı anafilaksi, hava yolu tıkanıklığı ve düşük kan basıncı gibi hayati tehlike arz eden durumlara yol açabilir.

YAŞAM HABERLERİ

En tehlikeli alerji türü: Az miktarda tüketilse bile dakikalar içinde öldürüyor - 2

Fıstık alerjisi olan kişilerde, alerjenin alınmasının ardından dakikalar içinde anafilaksi gelişebilir. Bu reaksiyon solunum güçlüğü, boğulma hissi ve şok gibi belirtileri içerir. 

En tehlikeli alerji türü: Az miktarda tüketilse bile dakikalar içinde öldürüyor - 3

SÜT ALERJİSİ

Süt alerjisi, özellikle bebekler ve küçük çocuklar arasında yaygındır. Süt alerjisi, süt proteinlerine (kazein ve whey gibi) karşı bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon göstermesi sonucu oluşur.

ABD'deki çocukların yüzde 2-3'ü süt alerjisine sahiptir. Bu oran, birçok Avrupa ve gelişmiş ülke için de benzer düzeylerdedir.

En tehlikeli alerji türü: Az miktarda tüketilse bile dakikalar içinde öldürüyor - 4

YUMURTA ALERJİSİ

ABD'deki çocukların yaklaşık yüzde 1-2'si yumurta alerjisine sahiptir. Yumurta alerjisi, tipik olarak çocuklukta başlar ancak bazı bireyler, bu alerjiyi hayat boyu taşıyabilir.

En tehlikeli alerji türü: Az miktarda tüketilse bile dakikalar içinde öldürüyor - 5

DENİZ ÜRÜNLERİ ALERJİSİ

Karides, yengeç, ıstakoz gibi deniz ürünleri alerjileri dünya çapında yaygındır. Deniz ürünleri alerjileri, genellikle ciddi reaksiyonlara yol açar ve anafilaksi sıklığı yüksektir.

Deniz ürünleri alerjisi olan bireyler, çok düşük miktarda alerjen tüketmeleri durumunda bile anafilaksi geliştirebilirler. Reaksiyonlar, solunum güçlüğü ve vücutta şişlik gibi belirtilerle başlar.

En tehlikeli alerji türü: Az miktarda tüketilse bile dakikalar içinde öldürüyor - 6

BUĞDAY ALERJİSİ

Buğday alerjisi, özellikle çocuklarda daha yaygındır. Buğday alerjisi, buğdayda bulunan gluten veya diğer proteinlere karşı bir bağışıklık tepkisi olarak gelişebilir ve hayatı tehlikeye atabilir.

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