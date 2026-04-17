En tuhaf hikaye lüks araçtan çıktı. "2-3 yıldır bekliyoruz"
17.04.2026 15:44
İHA
Büyük kısmı haciz yoluyla bağlanan binlerce araç, yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Yetkililer, en tuhaf hikayeninse lüks bir araca ait olduğunu söylüyor.
"6-7 MİLYONLUK ARAÇLAR VAR"
Kimi haciz yoluyla, kimiyse trafik kazası ve kural ihlalleri nedeniyle bağlanarak yediemin otoparklarına çekilen binlerce araç, çürümeye terk edildi. Antalya'da 20 yıldan uzun süredir bekletilen vasıtaların büyük bölümü, yıpranma ve çürüme nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
"SATIŞA ÇIKARILAMAMALARI CİDDİ SORUN"
Bu araçların satışa çıkarılmaması nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, şunları anlattı:
"Bakanlıkların yönetmeliklerine rağmen ilgili kurumlar gerekli hassasiyeti göstermedikleri için bu araçlar maalesef otoparklarda çürütülüyor. Türkiye'deki bütün Yediemin Otoparklarında bu durum söz konusu.
"2023'TEN SONRA FRENE BASILDI"
"Prosedüre göre 6 aydan sonra sahibi tarafından alınmayan araçlar İl Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkartılır. Bu kanun 5-6 sene öncesinden çıkmasına rağmen ilgili kanunu uygulayan yetkili kurumlar yok. İstendiği zaman yapılıyor.
2020 ile 2022 yılları arasında Milli Emlak Müdürlüğü 3 bin 500'e yakın motor 800'e yakın araç satışı gerçekleştirdi. Ama 2023'ten sonra bir frene basıldı, o tarihten sonra motosiklet dahil 200-300 araç ancak satılmıştır."
"YEDİEMİN OTOPARKLARI ARTIK DOLDU"
Yediemin otoparklarında yaşanan doluluk nedeniyle artık sorunlar yaşandığını vurgulayan Topçu, “Bugün bir yediemin deposu dolduğu zaman tekrar yer yapmak, UKOME'den kararını çıkartmak hem zaman alıyor hem de büyük maliyetlere neden oluyor” diye konuştu.
"ARACI SÖKTÜRÜP İHBAR EDİYORLAR'
Topçu bazı 'üçkağıtçılıklara' da dikkati çekti:
"Bazı borçlular borcunu ödeyemediğinden aracını söktürüp, parçalarını sattırıp sonrasında sadece kuru şase halinde polise ihbar ediyorlar ‘Şüpheli bir araç var’ diye.
Sonrasında otoparka geliyor, ama maalesef bekliyor. Aracın değerli parçalarını söktürüp yediemin otoparkına teslim ettiriyorlar."
LÜKS ARACIN TUHAF HİKAYESİ: SADECE ARKA BAGAJ KAPUTU VAR
Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, mevcut durumu ve en tuhaf hikayeyi şöyle anlattı:
"Şu ana kadar gelen en tuhaf hacizli aracımız bir tane lüks aracın sadece arka bagaj kaputu var. Üzerinde plakası var, ama bagaj kapağından başka bir şey yok. 2-3 yıldır o bagaj kaputunu bekliyoruz."