En tutkulu Boğa en şanslı Yengeç (Mobil tanışma verileri)

1 Mobil tanışma uygulaması happn, uygulama üzerinde 2018 yılında gönderilen Merhaba, Beğeni ve Crush verilerini analiz etti. Analiz sonucunda, mobil tanışma ve flörtte burçların öne çıkan özelliklerini açıkladı. Araştırmaya göre dünya genelinde Crush sayılarına göre en şanslı burç Balık olurken, Türkiye’de zirvenin sahibi Yengeç burcu oldu.

2 En fazla Merhaba gönderen burç ise dünya genelinde Oğlak, Türkiye’de Boğa burcu.

3 Beğeni gönderilerinde ise hem dünyada hem de Türkiye’de zirvenin sahibi Oğlak burcu.

4 Peki, en çapkın burç hangisi? Popülerlik sıralamasında en üstte hangi burçlar var? İşte tüm burçların öne çıktığı özellikler…

5 Mobil tanışma ve flört esnasında gönderdiği Merhaba sayısına göre 2018’de en girişken burç dünya genelinde Oğlak burcu olurken Türkiye’de listenin ilk sırasına Boğa burcu yerleşti. Dünya sıralamasında Oğlak burcunu sırasıyla Başak ve Aslan burcu takip ederken, Türkiye’de ikinci ve üçüncü sırada Aslan ve Akrep burçları yer aldı.

6 Merhaba gönderme konusunda en utangaç burç olarak listenin son sırasında bulunanlar ise Türkiye’de Yay, dünya genelinde Balık burcu.

7 Mobil tanışma ve flört esnasında gönderdiği Merhaba sayısına göre 2018’de en girişken burç dünya genelinde Oğlak burcu olurken Türkiye’de listenin ilk sırasına Boğa burcu yerleşti. Dünya sıralamasında Oğlak burcunu sırasıyla Başak ve Aslan burcu takip ederken, Türkiye’de ikinci ve üçüncü sırada Aslan ve Akrep burçları yer aldı.

8 Uygulama üzerinde gönderilen Beğeni sayılarına bakıldığında hem dünya genelinde hem de Türkiye’de Crush'ını bulmaya en hevesli burç Oğlak. Dünya genelinde gönderdiği Beğeni'lerle şansını artırmak isteyenler arasında ikinci ve üçüncü sırada Balık ve Koç burçları bulunurken, Türkiye’de ise sıralama Koç ve Balık olarak devam ediyor

9 En az Beğeni göndererek listenin son sırasında yer alan burçlar ise Türkiye’de İkizler, dünya genelinde Yengeç burcu.

10 Uygulama üzerindeki Crush verilerine göre geçtiğimiz yılın dünya genelinde en şanslı burcu Balık burcu oldu. Beğeni yolladığı kişilerden geri Beğeni alarak karşılık bulan burçlar arasında ikinci sırada Koç burcunu Yay burcu takip etti.