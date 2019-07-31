'En yakışıklı mahkum' Jeremy Meeks Bodrum'da mı? (Philip Green’in mega yatı)
İHA
'Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak' ünlenen Jeremy Meeks’in sevgilisi Chloe Green'in babası ve Topshop'ın sahibi babası Philip Green’in mega yatı Lionhearth Bodrum’a geldi. Lüks yatın içinde Jeremy Meeks ve Chloe Green'in de olduğu iddia edildi.
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1Kişisel serveti 6 milyar dolar olduğu belirtilen İngiliz işinsanı Philip Green’e ait olduğu belirtilen Malta bayraklı lüks yat “Lionhearth” Bodrum’a demir attı.
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2Bodrum Kalesi açıklarında demirli bulunan 150 milyon dolar değerindeki yat, İtalya'nın Livorno tersanesinde 2016 yılında inşa edildi.
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3Helikopter iniş pedi, spa, spor salonu, güzellik salonu, asansör, güvertede jakuzi, yüzme havuzu, plaj kulübü, barbekü, ihale garajı, yüzme platformu, sualtı ışıkları gibi özellikleri bulunan yatın ayrıca araç içi rahatlığı artıran, çapa üzerinde çalışan 'sıfır hız sabitleyicileri' bulunuyor.
(Fotoğraf: Philip Green)
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4Cezaevinde yatarken paylaştığı bir fotoğrafla şöhreti yakalayan, tahliyesinin ardından dünyanın en ünlü modelleri arasına katılan Jeremy Meeks’in sevgilisi Chloe Green'in babası ve Topshop'ın sahibi olan Philip Green’in yatında ikilinin olup olmadığı da merak ediliyor.
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5Jeremy Meeks ve Topshop’ın varisi olan sevgilisi Chloe Green, 2017 ve 2018 yazında aynı yatla Bodrum’a gelmişti.
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62017 yılında evli olduğu dönemde Chloe Green ile Bodrum’da samimi bir şekilde görüntülenmesi ise çok konuşulmuştu. Daha sonra Jeremy Meeks eşinden boşanmış ve Topshop’ın varisi olan sevgilisi Chloe Green ile nişanlanmıştı.