En yaşlı YouTuber Mastanamma hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı YouTuber'ı olan Hindistanlı Mastanamma, 107 yaşında hayatını kaybetti
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Country Foods adlı kanalında yerel ve bilinmeyen mutfak gereçleriyle yaptığı ve geleneksel yöntemlerle servis ettiği yemekleri yayınlayan dünyanın en yaşlı Youtuber'ı Hindistanlı Mastanamma, 107 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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2Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde dünyaya gelen Mastanamma, kanalında sebzeleri eski Hindistan kültürüne özgü bıçakları kullanarak ya da tırnaklarıyla soyup, yemekleri güneydoğu Hindistan’a özgü muz yapraklarıyla servis ettiği videolar paylaşıyordu.
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32016 yılında Mastanamma’nın torunu ile arkadaşının açtığı ve içerisinde Mastanamma’nun simgesi haline gelen “karpuz tavuk” gibi içeriklerin olduğu kanalın 1 milyondan fazla takipçisi olduğu biliniyor.
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4Andhra Pradeş'te doğan Mastanamma'nın ölümü Pazartesi günü, kendi YouTube kanalında duyuruldu.
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5Ölümünden sonra Twitter'da birçok takipçisi Mastanamma için başsağlığı mesajları yayımladı.
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62017'de torunu Mastanamma'nın YouTube kanalı için şunları söylemişti: "İlk başta tamamen eğlence amaçlıydı ama sonra viral oldu. Büyük şehirlerde yaşayan insanlar geleneksel yollardan yemek yapmayı tamamen unuttular. Biz de o insanlara unuttukları günleri hatırlatmak ve öğretmek istedim. Önce bunun için uygun bir insan aradım ama sonra yanı başımda olduğunu fark ettim ve büyük annem Mastanmma'ya sordum."