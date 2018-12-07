En yaşlı YouTuber Mastanamma hayatını kaybetti

Country Foods adlı kanalında yerel ve bilinmeyen mutfak gereçleriyle yaptığı ve geleneksel yöntemlerle servis ettiği yemekleri yayınlayan dünyanın en yaşlı Youtuber'ı Hindistanlı Mastanamma, 107 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2016 yılında Mastanamma’nın torunu ile arkadaşının açtığı ve içerisinde Mastanamma’nun simgesi haline gelen “karpuz tavuk” gibi içeriklerin olduğu kanalın 1 milyondan fazla takipçisi olduğu biliniyor.

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2017'de torunu Mastanamma'nın YouTube kanalı için şunları söylemişti: "İlk başta tamamen eğlence amaçlıydı ama sonra viral oldu. Büyük şehirlerde yaşayan insanlar geleneksel yollardan yemek yapmayı tamamen unuttular. Biz de o insanlara unuttukları günleri hatırlatmak ve öğretmek istedim. Önce bunun için uygun bir insan aradım ama sonra yanı başımda olduğunu fark ettim ve büyük annem Mastanmma'ya sordum."