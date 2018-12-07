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En yaşlı YouTuber Mastanamma hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı YouTuber'ı olan Hindistanlı Mastanamma, 107 yaşında hayatını kaybetti

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    Country Foods adlı kanalında yerel ve bilinmeyen mutfak gereçleriyle yaptığı ve geleneksel yöntemlerle servis ettiği yemekleri yayınlayan dünyanın en yaşlı Youtuber'ı Hindistanlı Mastanamma, 107 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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    Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde dünyaya gelen Mastanamma, kanalında sebzeleri eski Hindistan kültürüne özgü bıçakları kullanarak ya da tırnaklarıyla soyup, yemekleri güneydoğu Hindistan’a özgü muz yapraklarıyla servis ettiği videolar paylaşıyordu.

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    2016 yılında Mastanamma’nın torunu ile arkadaşının açtığı ve içerisinde Mastanamma’nun simgesi haline gelen “karpuz tavuk” gibi içeriklerin olduğu kanalın 1 milyondan fazla takipçisi olduğu biliniyor.

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    Andhra Pradeş'te doğan Mastanamma'nın ölümü Pazartesi günü, kendi YouTube kanalında duyuruldu.

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    Ölümünden sonra Twitter'da birçok takipçisi Mastanamma için başsağlığı mesajları yayımladı.

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    2017'de torunu Mastanamma'nın YouTube kanalı için şunları söylemişti: "İlk başta tamamen eğlence amaçlıydı ama sonra viral oldu. Büyük şehirlerde yaşayan insanlar geleneksel yollardan yemek yapmayı tamamen unuttular. Biz de o insanlara unuttukları günleri hatırlatmak ve öğretmek istedim. Önce bunun için uygun bir insan aradım ama sonra yanı başımda olduğunu fark ettim ve büyük annem Mastanmma'ya sordum."
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