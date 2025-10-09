En yaygın 10 boşanma nedeni
4 bin boşanmış yetişkinle gerçekleştirilen yakın tarihli bir araştırmada, evliliklerin sona ermesine neden olan 10 yaygın etken ortaya çıktı.
1. ALDATMA
Sadakatsizlik, boşanma nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Eşlerden birinin duygusal ya da fiziksel ihtiyaçlarını evlilik dışı bir ilişkide karşılaması, güveni zedeleyerek, ilişkinin temellerini sarsıyor. Çoğu zaman masum bir arkadaşlık gibi başlayan bu ilişkiler zamanla fiziksel yakınlığa dönüşebiliyor. Araştırmalara göre aldatma, boşanmaların yüzde 20 ila yüzde 40’ını oluşturuyor.