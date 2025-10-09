En yaygın 10 boşanma nedeni

4 bin boşanmış yetişkinle gerçekleştirilen yakın tarihli bir araştırmada, evliliklerin sona ermesine neden olan 10 yaygın etken ortaya çıktı.

En yaygın 10 boşanma nedeni - 1

1. ALDATMA

Sadakatsizlik, boşanma nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Eşlerden birinin duygusal ya da fiziksel ihtiyaçlarını evlilik dışı bir ilişkide karşılaması, güveni zedeleyerek, ilişkinin temellerini sarsıyor. Çoğu zaman masum bir arkadaşlık gibi başlayan bu ilişkiler zamanla fiziksel yakınlığa dönüşebiliyor. Araştırmalara göre aldatma, boşanmaların yüzde 20 ila yüzde 40’ını oluşturuyor.


YAŞAM HABERLERİ

En yaygın 10 boşanma nedeni - 2

MADDİ SORUNLAR

Finansal uyumsuzluk da evlilikte ciddi anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Harcama alışkanlıklarındaki farklılıklar, gelir eşitsizliği ya da ortak hedeflerin olmayışı, çiftler arasında gerilime neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre maddi problemler, boşanmaların yüzde 41’inin temel sebebi.


En yaygın 10 boşanma nedeni - 3

İLETİŞİM EKSİKLİĞİ

Günlük iletişimin azalması, karşılıklı anlayışın kaybolması ya da sürekli kırıcı konuşmalar zamanla ilişkide derin yaralar açıyor. Boşanmaların yüzde 65’i doğrudan iletişim problemleriyle ilişkilendiriliyor.


En yaygın 10 boşanma nedeni - 4

SÜREKLİ TARTIŞMA

Tekrar eden tartışmalar genellikle tarafların kendilerini ifade edememesinden ya da anlaşılmadıklarını hissetmelerinden kaynaklanabiliyor. Bu durum, boşanmaların yaklaşık yüzde 57’sine neden oluyor.


En yaygın 10 boşanma nedeni - 5

FİZİKSEL DEĞİŞİM

Bazı ilişkilerde, eşlerden birinin önemli ölçüde kilo alması, fiziksel çekimin azalmasına ya da kişinin kendi özgüvenini kaybetmesine neden olabiliyor. Bu da çiftler arasında mesafe ve soğukluğa yol açabiliyor. 


En yaygın 10 boşanma nedeni - 6

GERÇEKÇİ OLMAYAN BEKLENTİLER

Evliliğe fazla romantize edilmiş ya da idealize edilmiş beklentilerle başlamak, hayal kırıklığını beraberinde getiriyor. Eşin“mükemmel” olmasını ummak, zamanla baskı ve memnuniyetsizlik yaratabiliyor.


En yaygın 10 boşanma nedeni - 7

YAKINLIK EKSİKLİĞİ

Fiziksel ve duygusal yakınlık zedelendiğinde, çiftler birbirinden uzaklaşabiliyor. Özellikle cinsellik, tensel temas ve duygusal paylaşım eksikliği, evliliği sona doğru götürebiliyor.


En yaygın 10 boşanma nedeni - 8

EŞİTLİK SORUNLARI

İlişkide sorumlulukların dengesiz paylaşılması, zamanla öfkeye ve kırgınlığa dönüşebiliyor. Özellikle bir tarafın yükü sürekli omuzlaması, kendini yalnız hissetmesine ve karşı tarafı suçlamasına neden olabiliyor.

En yaygın 10 boşanma nedeni - 9

EVLİLİĞE HAZIR OLMAMAK

Pek çok çift, evliliğe duygusal ya da zihinsel olarak hazır olmadan adım atıyor. Araştırmalar, boşanmaların büyük bölümünün evliliğin ilk 10 yılında, özellikle 4. ile 8. yıllar arasında gerçekleştiğini gösteriyor. Evlilik bilinci gelişmeden yapılan birliktelikler, kısa sürede yıpranabiliyor.


En yaygın 10 boşanma nedeni - 10

FİZİKSEL VEYA DUYGUSAL ŞİDDET

Ne yazık ki bazı ilişkilerde, fiziksel ve duygusal istismar izlerine rastlanabiliyor. Boşanmanın en ciddi nedenlerinden olan şiddetin, gerekçesi ne olursa olsun asla tolere edilmemesi gerekiyor.



En yaygın 10 boşanma nedeni - 11

ABD’de evliliklerin yaklaşık yüzde 50’si boşanmayla sonuçlanıyor. Üstelik çiftlerin büyük kısmı, evliliklerinin ilk yedi yılı içinde ayrılıyor. Araştırmalara göre, 10. evlilik yılından sonra memnuniyet oranı artıyor. Ancak ilk yıllardaki zorluklar, birçok evlilik için kritik dönemi oluşturuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER