En zararlı kahve türü hangisi? Canan Karatay açıkladı: Anksiyete ve yorgunluğa yol açıyor

Düzenli kahve tüketiminin genel sağlık üzerindeki etkileri, günümüzde birçok bilimsel araştırmaya konu oluyor. Bazı uzmanlar, kahvenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini öne sürerken, bazıları ise yaygın olarak tüketilen bu içeceğin çeşitli kalp rahatsızlıklarına zemin hazırlayabileceğini savunuyor. Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, tartışmaların odağında yer alan kahve tüketimi hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.

En zararlı kahve türü hangisi? Canan Karatay açıkladı: Anksiyete ve yorgunluğa yol açıyor - 1

Beslenme alanındaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Canan Karatay, kahve tüketiminin Alzheimer hastalığını önlediğini söyledi. Kahve tüketiminin zihin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade eden uzman isim, insan sağlığını tehdit eden tek kahve türünün granül kahve olduğunu belirtti.

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En zararlı kahve türü hangisi? Canan Karatay açıkladı: Anksiyete ve yorgunluğa yol açıyor - 2

GRANÜL KAHVE NEDEN ZARARLI?

Granül kahvenin kafein içeriği, diğer kahve türlerine göre yüksektir. Kafein, merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı bir etki yaparak uyanıklığı artırır ancak fazla miktarda alındığında bazı olumsuz etkiler yaratabilir.

En zararlı kahve türü hangisi? Canan Karatay açıkladı: Anksiyete ve yorgunluğa yol açıyor - 3

American Journal of Clinical Nutrition'a göre, aşırı kafein tüketimi kalp çarpıntısı, anksiyete, baş ağrıları ve uyku problemleri gibi sorunlara yol açabilir. Kafein, günde 400 mg'dan fazla alındığında (yaklaşık 4-5 fincan granül kahve), mide problemleri ve sindirim sistemi rahatsızlıklarını da tetikleyebilir.

En zararlı kahve türü hangisi? Canan Karatay açıkladı: Anksiyete ve yorgunluğa yol açıyor - 4

Granül kahve, doğal kahve çekirdeklerinden üretilmesine rağmen, genellikle daha fazla işlenir. Bu işleme sırasında kahvenin asidik yapısı da artabilir. Yüksek asidite, mide asidinin artmasına ve reflü (gastroözofageal reflü hastalığı) gibi sindirim sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

En zararlı kahve türü hangisi? Canan Karatay açıkladı: Anksiyete ve yorgunluğa yol açıyor - 5

Bazı markalar, granül kahvenin lezzetini ve aromasını arttırmak amacıyla kimyasal bileşikler eklerler. Ayrıca, granül kahve üretiminde kullanılan bazı çözücüler (örneğin, aseton) kahvenin içinde iz miktarda kalabilir.

En zararlı kahve türü hangisi? Canan Karatay açıkladı: Anksiyete ve yorgunluğa yol açıyor - 6

Granül kahve, içeriğindeki kafein nedeniyle bağımlılık yapıcı özelliklere sahip olabilir. Düzenli ve yüksek miktarda kahve tüketimi, vücutta kafeine karşı tolerans gelişmesine ve sonrasında kafeinsiz kalma durumunda baş ağrısı, yorgunluk ve depresyon gibi semptomların yaşanmasına neden olabilir.

Granül kahve, asidik yapısı nedeniyle diş minesine zarar verebilir. Düzenli olarak kahve içmek, dişlerde lekelenmelere ve aşınmalara yol açabilir. Bu nedenle granül kahve tüketimini sınırlamak önemlidir.

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