En zararlı kahve türü hangisi? Canan Karatay açıkladı: Anksiyete ve yorgunluğa yol açıyor

Granül kahve, içeriğindeki kafein nedeniyle bağımlılık yapıcı özelliklere sahip olabilir. Düzenli ve yüksek miktarda kahve tüketimi, vücutta kafeine karşı tolerans gelişmesine ve sonrasında kafeinsiz kalma durumunda baş ağrısı, yorgunluk ve depresyon gibi semptomların yaşanmasına neden olabilir.

Granül kahve, asidik yapısı nedeniyle diş minesine zarar verebilir. Düzenli olarak kahve içmek, dişlerde lekelenmelere ve aşınmalara yol açabilir. Bu nedenle granül kahve tüketimini sınırlamak önemlidir.