En zararlı kahve türü hangisi? Canan Karatay açıkladı: Anksiyete ve yorgunluğa yol açıyor
Düzenli kahve tüketiminin genel sağlık üzerindeki etkileri, günümüzde birçok bilimsel araştırmaya konu oluyor. Bazı uzmanlar, kahvenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini öne sürerken, bazıları ise yaygın olarak tüketilen bu içeceğin çeşitli kalp rahatsızlıklarına zemin hazırlayabileceğini savunuyor. Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, tartışmaların odağında yer alan kahve tüketimi hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Beslenme alanındaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Canan Karatay, kahve tüketiminin Alzheimer hastalığını önlediğini söyledi. Kahve tüketiminin zihin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade eden uzman isim, insan sağlığını tehdit eden tek kahve türünün granül kahve olduğunu belirtti.