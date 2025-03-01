Endoskopi ve kolonoskopi orucu bozar mı?
Endoskopi sırasında yalnızca cihazın mideye girmesi orucu bozan bir eylem sayılmaz. Yeme, içme veya besleyici madde alımı söz konusu olmadığı için bu işlem tek başına orucu geçersiz kılmaz.
ENDOSKOPİ YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Endoskopi esnasında mideye herhangi bir sıvı, ilaç veya besleyici özellik taşıyan madde verilirse oruç bozulmuş kabul edilir. Diyanet’in genel açıklamalarında da cihazın yalnızca girip çıkmasının oruca zarar vermeyeceği, ancak su gibi maddelerin verilmesi durumunda orucun bozulacağı açıkça belirtilir. Bu yüzden çoğu endoskopi işleminde görüntüyü netleştirmek veya mideyi temizlemek için su uygulandığında oruç bozulur. Eğer sağlık açısından mümkünse işlemi iftar sonrasına almak daha uygun bulunur. Bozulan oruç nedeniyle o gün kaza edilmesi gerekir.
KOLONOSKOPİ YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Tek başına kamerayla kalın bağırsağa bakılması yeme-içme kapsamında değerlendirilmez. Bu yüzden kolonoskopi, herhangi bir sıvı veya gıda niteliğindeki madde verilmediği sürece orucu geçersiz kılmaz. Ancak uygulamada bağırsakların temizliği ve net görüntü sağlanması için su kullanıldığında oruç bozulur. Çünkü sindirim sistemine giren su, emilerek vücudun iç ortamına karışır. Diyanet, bu tür tıbbi işlemlerde su ya da benzeri maddelerin verilmesi halinde orucun geçersiz olacağını vurgular. Genelde kolonoskopi işlemi sırasında sıvı kullanmak yaygındır ve bu nedenle oruç bozulabilir. Eğer mecburiyet varsa Ramazan’da gündüz yaptırılabilir, bu durumda kaza orucu tutmak gerekir. Aksi halde iftar sonrasını beklemek önerilir.
ENDOSKOPİ SIRASINDA MİDEYE SU VERİLİRSE ORUÇ BOZULUR MU?
Evet, mideye su verilmesi orucu bozar. Çünkü su doğrudan sindirim sistemine ulaşır ve bu da yeme-içme kapsamında değerlendirilir. Endoskopi aleti tek başına orucu etkilemez, ancak görüntü netleştirmek veya temizlik amacıyla su verilmesi durumunda oruç geçersiz kabul edilir. Diyanet, sindirim kanalıyla vücuda su veya benzeri maddeler girince orucun bozulacağını vurgular. Bu tür işlemlerde su kullanımının sıklıkla gerekli olduğu bilinir. Dolayısıyla eğer sağlık şartları elveriyorsa endoskopi işlemini iftar sonrasına bırakmak önerilir. Oruç bozulduğunda günün geri kalanında oruç geçerli sayılmaz ve daha sonra kaza etmek gerekir.
KOLONOSKOPİDE BAĞIRSAKLARA SU VERİLDİĞİNDE ORUÇ BOZULUR MU?
Evet, kolonoskopi sırasında su verilmesi halinde oruç bozulur. Çünkü su bağırsaklarda emilerek vücudun içine alınmış olur ve bu durum yeme-içme ile eşdeğer kabul edilir. Diyanet, tıbbi müdahale sırasında sindirim sistemine su veya benzeri maddeler girmesi halinde orucun bozulacağını belirtir. Kolonoskopide bağırsakları temizlemek için genellikle sıvı kullanılır. Bu da oruçlu kişi açısından orucun geçersiz kalmasına yol açar. Zorunluluk varsa Ramazan gündüzünde işlem yaptırılabilir, ancak oruç bozulduğu için o gün daha sonra kaza edilir. Mümkünse bu muayeneyi iftar saatinden sonra yapmak tavsiye edilir.