Endoskopi ve kolonoskopi orucu bozar mı?

ENDOSKOPİ YAPILIRKEN VÜCUDA HİÇBİR MADDE GİRMEZSE ORUÇ BOZULUR MU?

Hayır, endoskopi sırasında vücuda herhangi bir sıvı veya besleyici madde girişi olmadığında oruç bozulmaz. Aletin giriş çıkışı, yeme-içme veya besleyici bir etkiye sahip değildir. Bu nedenle yalnızca kamerayla mideye bakılması halinde oruç korunduğu kabul edilir. Diyanet, bu konuda “vücuda su ya da gıda niteliği taşıyan madde girmezse oruç bozulmaz” diyerek net bir ölçü sunar. Ancak pratikte endoskopide su kullanmak sık rastlanan bir durumdur. Su, mideyi temizleme veya görüntüyü netleştirme amacıyla verildiğinde oruç bozulur. Bu yüzden işlem öncesinde su verilip verilmeyeceği konusunda bilgi sahibi olmak gerekir.



ENDOSKOPİ ÖNCESİ BOĞAZA SIKILAN UYUŞTURUCU SPREY ORUCU BOZAR MI?

KOLONOSKOPİ ÖNCESİ BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ İÇİN YAPILAN LAVMAN ORUCU BOZAR MI?

Evet, uyuşturucu sprey içeriğinde ilaç ve sıvı maddeler barındırdığı için orucu bozma riski taşır. Sprey boğaza uygulandığında bir kısmı yutulabilir ve mideye gidebilir. Diyanet, ilaçlı sıvıların sindirim sistemine ulaşmasını orucu geçersiz kılan durumlar arasında değerlendirir. Bu nedenle endoskopi öncesinde hastanın rahatlaması için kullanılan sprey, oruçlu kişinin mideye sıvı geçmesine yol açarsa oruç bozulur. İşlem iftar sonrasına ertelenebilirse bu risk ortadan kalkar. Sağlık zorunluluğu sebebiyle işlem gündüz yapılmak zorundaysa oruç bozulduğu için daha sonra tek gün kaza gerekir. Önemli olan, ilacın mideye ulaşmaması ama pratikte bu genelde mümkündür.Lavman, makattan sıvı verilerek bağırsakların temizlenmesini sağlar. Bu sıvı bağırsak tarafından emilebileceği için orucu bozan durumlar arasında sayılır. Dinî kurallara göre, sindirim sistemine giren su ya da besleyici sıvılar orucu geçersiz kılar. Diyanet, lavmanın bağırsaklarda bir müddet kalıp emilmesi halinde orucun bozulacağını açıkça ifade eder. Bazı görüşlerde “hemen dışarı atılırsa bozulmaz” denilse de, pratikte lavmanın ne kadar süre kaldığını ve ne kadarının emildiğini kesin ayırt etmek zordur. Bu yüzden oruçluyken lavman yapılması önerilmez. Eğer mecbur kalınırsa oruç bozulur ve o gün kaza edilmelidir.