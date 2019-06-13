Enes Batur: Survivor'a katıl diyenler beğensin (Instagram'da ünlüler 12-13 Haziran 2019)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
-
1Enes Batur: Survivor'a katıl diyenler beğensin
"Survivor'a katıl diyenler bir beğensin bakalım"
-
2Hadise
-
3Ferzan Özpetek
-
4Hailey Bieber
-
5Özge Ulusoy
-
6Ceyda Düvenci
"Abidin, sen bize de mutluluğun tablosunu yapıp bırakmışsın"
-
7Burcu Binici
-
8Anıl Altan
-
9Hacı Sabancı
-
10Burcu Esmersoy
-
11Emre Mutlu
"Başlığı size bırakıyorum"
-
12Merve Oflaz