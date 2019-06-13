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Enes Batur: Survivor'a katıl diyenler beğensin (Instagram'da ünlüler 12-13 Haziran 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Enes Batur: Survivor'a katıl diyenler beğensin

    "Survivor'a katıl diyenler bir beğensin bakalım"


  • 2

    Hadise


  • 3

    Ferzan Özpetek


  • 4

    Hailey Bieber


  • 5

    Özge Ulusoy


  • 6

    Ceyda Düvenci

    "Abidin, sen bize de mutluluğun tablosunu yapıp bırakmışsın"


  • 7

    Burcu Binici


  • 8

    Anıl Altan
  • 9

    Hacı Sabancı


  • 10

    Burcu Esmersoy


  • 11

    Emre Mutlu

    "Başlığı size bırakıyorum"


  • 12

    Merve Oflaz


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