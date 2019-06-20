Türk ve dünya mutfağından farklı lezzetlerin tadılabileceği, çeşitli atölye çalışmaları ve konserlerin düzenleneceği Enfest Sokak Lezzetleri Festivali başladı.
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Congresium'da gerçekleştirilen Enfest Sokak Lezzetleri Festivali'nde tantuni, tavuklu pilav, köfte gibi Türk mutfağına özgü lezzetlerin yanı sıra Meksika, Çin ve İtalya mutfaklarından lezzetler, başarılı şefler tarafından Ankaralılara sunuldu.
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Festivalin açılışında Balkan Orkestrası müzik ziyafeti sunarken, çocuklar da atölye çalışmalarında eğlenceli dakikalar geçirdi.
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Şef Şener Erdoğan, festival vesilesiyle vatandaşlara Çin mutfağının püf noktalarını anlatabilme imkanı bulduklarını ifade etti.
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Vatandaşların bu vesileyle farklı lezzetler deneyebildiğini aktaran Erdoğan, olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.
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23 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında Alya, Can Bonomo, Zeynep Bastık, Dilan Çıtak, Yeni Türkü, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Star grubu konserleri düzenlenecek.