NTV

Enfest Sokak Lezzetleri Festivali başladı

Türk ve dünya mutfağından farklı lezzetlerin tadılabileceği, çeşitli atölye çalışmaları ve konserlerin düzenleneceği Enfest Sokak Lezzetleri Festivali başladı.

  • 1

    Congresium'da gerçekleştirilen Enfest Sokak Lezzetleri Festivali'nde tantuni, tavuklu pilav, köfte gibi Türk mutfağına özgü lezzetlerin yanı sıra Meksika, Çin ve İtalya mutfaklarından lezzetler, başarılı şefler tarafından Ankaralılara sunuldu.

  • 2

    Festivalin açılışında Balkan Orkestrası müzik ziyafeti sunarken, çocuklar da atölye çalışmalarında eğlenceli dakikalar geçirdi.

  • 3

    Şef Şener Erdoğan, festival vesilesiyle vatandaşlara Çin mutfağının püf noktalarını anlatabilme imkanı bulduklarını ifade etti.

  • 4

    Vatandaşların bu vesileyle farklı lezzetler deneyebildiğini aktaran Erdoğan, olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.
  • 5

    23 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında Alya, Can Bonomo, Zeynep Bastık, Dilan Çıtak, Yeni Türkü, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Star grubu konserleri düzenlenecek.
  • 6

    Festivalden kareler
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin