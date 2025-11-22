Engin Altan Düzyatan, Doha Film Festivali'nde: Rolüm için kendimi dünyaya kapattım

Türkiye'deki genç sinemacılara önerilerde bulunan Düzyatan, "Ellerinde iyi senaryoları varsa, yardım istedikleri, destek almak istedikleri senaryolar varsa DFI bu konuda gençleri desteklemek istiyor. Özellikle de bizim Katar'la iyi ilişkilerimiz olduğu için bu konularda çok açıklar. Bizim sinemamıza ve televizyonumuza da gerçekten saygı duyuyorlar. Beğeniyorlar yaptığımız işleri. O yüzden genç sanatçıları burada daha fazla görünür kılmak aslında çok önemli bir şey" dedi.

Festivalin bölgede sinemanın gelişimine katkısına dikkat çeken ünlü isim, sadece gençler için değil başarılı yönetmenler için de bir fırsat olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"O yüzden ben DFF ve DFI'yı önemsiyor, bölge için önemli olduğunu düşünüyorum. Her seferinde de burada sağ olsunlar çok güzel ağırlanıyoruz. Gittikçe büyütmüşler, festival daha genişlemiş. Hepsine katılabilmeye fırsatım olmadı ama çok önemli paneller yapılıyor. Sektör içi gelişmelerle ilgili dünyayı takip edebileceğiniz önemli insanları dinleyebiliyorsunuz burada. Bunlar da özellikle sektörün içinden insanlar için çok kıymetli."