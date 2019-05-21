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Engin Altan Düzyatan'dan Mesut Özil'e tarihi hediye

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'dan Mesut Özil'e tarihi bir hediye verdi. Düzyatan, Özil'in hayranı olduğu dizide giydiği kostümünü ünlü futbolcuya hediye etti.

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    Futbol kariyerine Arsenal'de devam eden Mesut Özil'e Engin Altan Düzyatan’dan tarihi bir hediye geldi.
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    Düzyatan, ünlü futbolcuya düğün hediyesi olarak Diriliş Ertuğrul’da giydiği tarihi zırhlı kostümünü verdi.



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    Özil, diziyi izlerken Londra'daki evinden sık sık paylaşım yapmış hatta Gülşe ile dizinin setini ziyaret edip tüm ekibi tebrik etmişti.


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    Özil'in yakın dostunun hediye ettiği kostümü, Londra'daki çok sayıda Osmanlı eserinin yer aldığı 35 milyon euroluk lüks malikanesinin baş köşesine koyacağı bildirildi.


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    Öte yandan Amine Gülşe ile Mesut Özil'in Boğaz'ın büyülü atmosferinde gerçekleşecek düğünlerinde Osmanlı motiflerinin hakim olacağı iddia edildi.
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