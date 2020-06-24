Engin Altan Düzyatan'ın uyarısına cevap: Fotoromanımızı çekmişlerdir

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan, önceki gün yakın dostları Ralf-Sanem Tezman çiftinin teknesindeydi. Görüntülendiğini farkeden Düzyatan arkadaşlarını uyarınca "Fotoromanımızı çekmişlerdir" cevabı aldı.

24.06.2020 - 10:25

Engin Altan Düzyatan'ın uyarısına cevap: Fotoromanımızı çekmişlerdir - 1
Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor.
Engin Altan Düzyatan'ın uyarısına cevap: Fotoromanımızı çekmişlerdir - 2
Çift, önceki gün yakın dostları Ralf Tezman, Sanem Tezman, Abdullah Burnaz ve Selin Burnaz ile bir araya geldi.
Engin Altan Düzyatan'ın uyarısına cevap: Fotoromanımızı çekmişlerdir - 3
Düzyatan, teknede balık tutarken gazetecileri fark etti.

Engin Altan Düzyatan'ın uyarısına cevap: Fotoromanımızı çekmişlerdir - 4
Kısa süreli bir panik yaşayan oyuncu, gazetecileri işaret ederek, "Ralf bizi çekiyorlar" dedi.

Engin Altan Düzyatan'ın uyarısına cevap: Fotoromanımızı çekmişlerdir - 5
Ralf Tezman ise, "Engin onlar fotoromanımızı çekmişlerdir" diyerek kahkaha attı.

Engin Altan Düzyatan'ın uyarısına cevap: Fotoromanımızı çekmişlerdir - 6
İkilinin arasındaki bu esprili diyalog ise teknede bulunan herkesi güldürdü.

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