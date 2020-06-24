Engin Altan Düzyatan'ın uyarısına cevap: Fotoromanımızı çekmişlerdir
Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan, önceki gün yakın dostları Ralf-Sanem Tezman çiftinin teknesindeydi. Görüntülendiğini farkeden Düzyatan arkadaşlarını uyarınca "Fotoromanımızı çekmişlerdir" cevabı aldı.
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24.06.2020 - 10:25
Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor.
Çift, önceki gün yakın dostları Ralf Tezman, Sanem Tezman, Abdullah Burnaz ve Selin Burnaz ile bir araya geldi.
Düzyatan, teknede balık tutarken gazetecileri fark etti.
Kısa süreli bir panik yaşayan oyuncu, gazetecileri işaret ederek, "Ralf bizi çekiyorlar" dedi.
Ralf Tezman ise, "Engin onlar fotoromanımızı çekmişlerdir" diyerek kahkaha attı.
İkilinin arasındaki bu esprili diyalog ise teknede bulunan herkesi güldürdü.
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