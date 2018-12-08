Engin Günaydın: O ilkelliğin içinde kim olmak ister ki? (Dizi yorumu)

1 Etiler'deki bir alışveriş merkezinde ev ürünleri satan bir mağazada objektiflere yansıyan Engin Günaydın, ayak üstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





2 Milliyet'ten Şenvardar'ın haberine göre; Günaydın

"Buraya ısınmaya geldim" dedi. Son dönemde dijital platformların da bütçe olarak yeterli olmadığını vurgulayan 46 yaşındaki oyuncu "Dijital platformda senaryo 10 bölüm paket halinde geliyor ama hala orası iyi gelişmiş değil, bütçeleri iyi değil ama oraya mecra kaymak zorunda, dünyada da öyle" ifadelerini kullandı.

3 Engin Günaydın, oyuncuların aldığı ödüllerin mesleki anlamda bir garanti olduğunu ve ilerideki hedefinin usta oyuncu Şener Şen gibi olmak olduğunu anlatıp sözlerine şöyle sürdürdü:





4 "Her oyuncu ödül almak ister bir meslek garantisidir, mesleğinizi devam ettirebilmek için ödülleriniz olması lazım ki teklif alabilesiniz. Tatmin olarak değil de ödülün bir mesleki garantisi var. "



