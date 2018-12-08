Engin Günaydın: O ilkelliğin içinde kim olmak ister ki? (Dizi yorumu)
Oyuncu Engin Günaydın, uzun süreleri nedeniyle dizilerin ilkel olduğunu ve bu nedenle projelerde yer almadığını belirterek, "O ilkelliğin içinde kim olmak ister ki? Gençler orada tecrübe ediyor, iyi yönetmen, senaristler televizyona çalışmak istemiyor" dedi.
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Etiler'deki bir alışveriş merkezinde ev ürünleri satan bir mağazada objektiflere yansıyan Engin Günaydın, ayak üstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Milliyet'ten Şenvardar'ın haberine göre; Günaydın "Buraya ısınmaya geldim" dedi. Son dönemde dijital platformların da bütçe olarak yeterli olmadığını vurgulayan 46 yaşındaki oyuncu "Dijital platformda senaryo 10 bölüm paket halinde geliyor ama hala orası iyi gelişmiş değil, bütçeleri iyi değil ama oraya mecra kaymak zorunda, dünyada da öyle" ifadelerini kullandı.
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Engin Günaydın, oyuncuların aldığı ödüllerin mesleki anlamda bir garanti olduğunu ve ilerideki hedefinin usta oyuncu Şener Şen gibi olmak olduğunu anlatıp sözlerine şöyle sürdürdü:
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"Her oyuncu ödül almak ister bir meslek garantisidir, mesleğinizi devam ettirebilmek için ödülleriniz olması lazım ki teklif alabilesiniz. Tatmin olarak değil de ödülün bir mesleki garantisi var. "
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"Şimdi Şener Şen 76 yaşında film çekiyor, ben de o yaşta film çekmek isterim ama Şener Şen'in biyografisinde kaç tane filmi, kaç ödülü var? Herkes onun peşinde. Ki o yaşta iş teklifi gelsin şimdi herkes onunla çalışmak istiyor. Benimle de çalışsınlar isterim."