Engin Hepileri 48 yaşında. Eşi Beyza Şekerci'den aşk dolu kutlama
03.03.2026 15:34
NTV - Haber Merkezi
Son olarak "Bereketli Topraklar" adlı dizide rol alan Engin Hepileri, bugün 48 yaşına bastı. Beyza Şekerci de eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
“Yaprak Dökümü”, “Pera Palas'ta Gece Yarısı”, “İntikam”, “Prestij Meselesi”, “Zaferin Rengi” ve "Doğduğun Ev Kaderindir" gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Engin Hepileri, 3 Mart'ta 48 yaşına bastı.
Ünlü oyuncunun 2015 yılından bu yana evli olduğu meslektaşı Beyza Şekerci de eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile kutladı.
"SEN BU HAYATTA BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN"
2018'de Can adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan çiftten Beyza Şekerci, eşi Hepileri'ye “Sen bu hayatta başıma gelen en güzel şeysin sevgilim Kalbine, yüreğine, hep üzerimize titreyen ruhuna, çalışkanlığına, yeteneğine, her işe yakışan ellerine, zehir gibi çalışan beynine, herkesden önce herşeyi düşünen haline, özenine hayranım” diye seslendi.
"İYİ Kİ DOĞDUN"
Beyza Şekerci, sözlerine “Tek tek bunları düşünürken bile heyecanlanıyorum. İyi ki doğdun ve bu hayatta birbirimizi bulduk. Seni çok seviyorum” diye devam etti.
"BİRBİRİMİZE İLAÇ OLDUK"
Öte yandan 2013 yılında “İntikam” adlı dizide tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen ünlü çift, kısa bir süre önce katıldıkları programda ilişkileriyle ilgili "Birbirimize çok iyi geldik. İlaç olduk. Hâlâ daha çok iyi dostuz. Birlikte çok eğleniyoruz. Kimsenin olmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.