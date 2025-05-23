Enginar bıçakçılarında hasat yoğunluğu: ''Alışkanlık ve el becerisi gerekiyor''

Geçen yıl 350 bin adet üretimin olduğu Hasanağa'da bu yıl 500 bin civarında enginar kesilmesi bekleniyor. Geçen yılı, tane fiyatlarının ortalama 40 olması dolayısıyla iyi kapatan üreticiler, bu sene ekim alanlarını yaklaşık yüzde 75 artırarak 350 dönüme çıkardı.

Bu yıl sadece Hasanağa'da 500 bin olmak üzere diğer üretimin yapıldığı yerler de eklendiğinde Bursa'da yüzbinlerce enginar kesilip, işlenecek. Genellikle üreticiler kendileri kesip, soyup paketledikleri için en önemli malzemeleri olan bıçaklarını özel yerlerde biletiyor. Kapalı Çarşı'daki bıçakçılarda bugünlerde Kurban Bayramı ve enginar hasatı dolayısıyla oldukça yoğun anlar yaşıyor.