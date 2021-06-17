Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu

Aşı programına müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin dahil edilmesinin ardından sanat dünyasının ünlü isimleri aşı olmaya başladı. Aşı olanlar arasına katılan son isim Enis Arıkan'dı. İşte Arıkan'ın aşı paylaşımı ve diğer ünlülerin sosyal medyadaki aşı fotoğrafları...

17.06.2021 - 07:28

Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu - 1

Enis Arıkan
'Aşı kilo yapıyor mu? diye sorduğum an...

İşte aşı olan diğer ünlülerin sosyal medya paylaşımları...

Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu - 2

Cem Yılmaz 

Cem Yılmaz, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğrafla birlikte "Aşımızı olduk. Herkes olsun. Benim toplu aşı oldu biraz ama olsun. Sağlık personeline can feda" mesajını paylaştı.

Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu - 3
Rıza Kocaoğlu
Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu - 4
Merve Dizdar
Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu - 5
Ezgi Mola
Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu - 6
Hazer Ergüçlü
Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu - 7

Merve Özbey

Şükür aşı olabildim. Bunca zamandır canla başla çalışan sağlık personelimize ve Fahrettin Koca’ya çok teşekkürler. Sistem çok iyi ilerliyor, dilerim bekleyen herkes bir an önce aşıya kavuşur.

Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu - 8

Gülşen

Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkânlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir.

Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu - 9

Bengü

Gebelerin aşılanması çok önemli. 3’üncü ay bittikten sonra aşı yaptırabilirsiniz.

Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu - 10
Ayça Bingöl
Enis Arıkan corona virüs aşısı oldu - 11
Yalın

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