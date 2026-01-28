Enkazdan kurtulan Alya 4 yaşına girdi. Umutla üflediği pastasından oyuncak diledi
28.01.2026 14:50
İHA
Hatay'da annesi ve kardeşleriyle konteynır evlerde yaşayan dört yaşına giren Alya Parlak, doğum günü pastasını üflerken "oyuncak mutfak eşyası" diledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlere Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yakalanan anne ve 3 çocuğu enkazdan çıkarak hayata tutunmayı başardı. Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde geçici yaşam merkezinde yaşamlarını sürdüren anne ve 3 evladından Alya Parlak'ın 4'üncü yaş günü hayırsever Çilem Artan'ın organize ettiği sürpriz doğum günüyle kutlandı.
"ÇOCUKLARIM İÇİN UMUTLUYUM"
Sürpriz karşısında yüzü gülen Alya, doğum günü pastasını üflerken, “oyuncak mutfak eşyası” diledi. Evlatlarıyla birlikte enkazdan çıkmanın mutluluğunu yaşayan anne, kızının sürpriz doğum günü kutlaması üzerine de mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kendilerine her zaman destek veren hayırseverelere eşekkürlerini ve minnettarlığını ifade eden anne, "Çocuklarım hayatta, sağlar ve benim yanımdalar. Benim her şeyim evlatlarım için. Çocuklarım için umutluyum, o enkazdan çıkmamız bile bir umut" dedi.
"ASRIN FELAKETİNİ UNUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Hayırsever Çilem Artan ise, küçük Alya'nın doğum gününe özel sürpriz yaptığını belirterek çocukları hiçbir zaman unutmadığını ve depremden bu yana her zaman da çocukların yanında olduğunu söyledi. Hediyeler ve pastayla gelip Alya'nın yüzünü güldürmeyi amaçlayan Artan, "Bir nebze evlatlarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık. 6 Şubat'a yaklaştığımız her geçen gün daha acı geçiyor. Depremin yıl dönümünde yeniden aynı acıyı yaşayacağız. Rabbim, kimseye böyle bir acı yaşatmasın, asrın felaketini unutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.