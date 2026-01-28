Enkazdan kurtulan Alya 4 yaşına girdi. Umutla üflediği pastasından oyuncak diledi

Hayırsever Çilem Artan ise, küçük Alya'nın doğum gününe özel sürpriz yaptığını belirterek çocukları hiçbir zaman unutmadığını ve depremden bu yana her zaman da çocukların yanında olduğunu söyledi. Hediyeler ve pastayla gelip Alya'nın yüzünü güldürmeyi amaçlayan Artan, "Bir nebze evlatlarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık. 6 Şubat'a yaklaştığımız her geçen gün daha acı geçiyor. Depremin yıl dönümünde yeniden aynı acıyı yaşayacağız. Rabbim, kimseye böyle bir acı yaşatmasın, asrın felaketini unutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.