Enkazdan kurtulan baba teselliyi yitirdiği ailesinin kabrinde buluyor

Yaşadığı acıyı anlatan Bozkurt, “Üç yıl oldu ama zaman nasıl geçiyor, inan bugün bile anlamak mümkün değil. Her gün, her saniye zaten bana 6 Şubat” dedi. Ailesini yitirdiği günün acısını ilk günkü gibi hissettiğini dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

“Hepimizin hayali, umudu vardı, o küçücük yavruların bile umutları vardı. Son gün kar topu oynamıştık. Bugün kabirlerine geldim, üzerlerini örten karı temizliyorum. Beyaz örtü her şeyi saklayabilir ama benim yitirdiklerimi asla saklayamaz. O günden bugüne her gün buradayım. Eşim kahveyi çok severdi, bugün ona kahve yapıyorum bu benim ona selamım, ‘buradayım, sizi bırakmadım’ demek.”