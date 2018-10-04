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Enrique Iglesias hayranının öpücüklerine karşılık verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias'ın bir kadın hayranı sahneye atlayarak şarkıcıyı öpmeye başladı. Evli ve iki çocuk babası Iglesias da hayranının öpücüklerine karşılık verdi. O anlar amatör bir kameraya da yansıdı.

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