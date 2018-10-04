Enrique Iglesias hayranının öpücüklerine karşılık verdi
Dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias'ın bir kadın hayranı sahneye atlayarak şarkıcıyı öpmeye başladı. Evli ve iki çocuk babası Iglesias da hayranının öpücüklerine karşılık verdi. O anlar amatör bir kameraya da yansıdı.
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Ukrayna'da konser veren İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias'ın bir kadın hayranı sahneye atladı.
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Hayranı ünlü şarkıcıyı birden öpmeye başlayınca Iglesias da bu harakete karşılık verdi. Daha sonra ikili selfie çekildi.
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43 yaşındaki şarkıcının bu haraketi konseri izleyenlerin kameralarına da yansıdı.
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Sosyal medyada hızla yayılan video, milyonlarca kez izlendi.
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5Iglesias, 17 yıldır tenisçi Anna Kournikova ile birlikte ve çiftin ikiz bebekleri var.