EPİLEPSİ HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ? Diyanet'e göre epilepsi hastaları oruç tutabilir mi?

EPİLEPSİ HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Açlık, kan şekerini düşürebilir ve ilaçların kandaki seviyesini etkileyebilir. Ayrıca gece sahura kalkmak uyku düzenini bozabilir. Doktor onayıyla ve nöbetlerin iyi kontrol altında olduğu durumlarda oruç tutulabilir. İlaç saatleri iftar ve sahura göre ayarlanabilir. Her hastanın durumu farklıdır. Bu yüzden bir nöroloji uzmanıyla görüşmek ve riskleri değerlendirmek gerekir. Sağlık, her ibadetten önce gelir.





EPİLEPSİ HASTALARI İÇİN ORUÇ TUTMAK RİSKLİ MİDİR?

ORUÇ EPİLEPSİ NÖBETLERİNİ TETİKLER Mİ?

EPİLEPSİ HASTALARI ORUÇ TUTMADAN ÖNCE DOKTORA DANIŞMALI MI?

Epilepsi hastaları için oruç genelde riskli bulunur. Gün içinde uzun süre yemek yememek, vücudun açlık ve susuzluk yaşamasına neden olur. Bu durum kan şekerini düşürebilir ve beyin hücrelerinin hassasiyetini artırabilir. Ayrıca sahur nedeniyle gece uykusu bölünür. Uykusuzluk nöbet eşiğini düşüren faktörlerden biridir. İlaçların kandaki seviyesinin düşmesi de başka bir tetikleyici olabilir. Bu yüzden sık nöbet geçiren ya da ilaç tedavisiyle bile tam kontrol sağlanamayan hastalarda risk artar. Sağlık uzmanları çoğu vakada oruç önermez. Hastalığı hafif seyreden veya tek doz ilaçla kontrol altına alınanlar, doktora danışarak bu konuda adım atabilir.Uzun süreli açlık ve susuzluk, epilepsi nöbetlerini tetikleme potansiyeline sahiptir. Özellikle iftar saatine doğru kan şekeri düşer ve beyin hücreleri yeterli enerji alamaz. Bu durum nöbet riskini artırabilir. Ayrıca gün içinde su içilmemesi elektrolit dengesini etkileyebilir. Sahura kalkmak da uyku düzenini bozduğu için nöbet eşiği azalabilir. Bazı uzmanlar ketojenik diyet sisteminin açlığın farklı yönlerinden yararlandığını hatırlatsa bile, kontrolsüz oruç çoğu hastada nöbet sıklığında artışa yol açar. Sağlık durumu elveriyorsa ve ilaç kullanımı düzgün ayarlanıyorsa nadiren sorun yaşanmayabilir. Yine de doktor tavsiyesi olmadan risk almak sakıncalıdır.Epilepsi hastalığında mutlaka doktor görüşü almak gerekir. Her hastanın nöbet tipi, ilaç sayısı ve ek rahatsızlıkları farklıdır. Uygun görülmedikçe oruç tutmak ciddi sonuçlar doğurabilir. Doktor, nöbet geçmişini ve kullanılan ilaçların dozlarını inceleyerek risk analizinde bulunur. Bazı hastalar uzun etkili tek doz ilaç kullanıyorsa iftar-sahur düzeni planlanabilir. Ancak günde üç doz gibi sık ilaç alanlarda oruç genelde sakıncalı bulunur. Açlık uzadığında kandaki ilaç seviyesi düşer. Doktor “risk var” diyorsa oruç zorlanmamalıdır. Dinen hasta ve ilaç kullanan kişilere kolaylık tanınması, sağlık açısından önem taşır.