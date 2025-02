EPİLEPSİ HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ? Diyanet'e göre epilepsi hastaları oruç tutabilir mi?

EPİLEPSİ HASTALARI ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Doktor onayı alındıysa ve oruç tutulacaksa belirli noktalara özen gösterilmelidir. İlaçların dozu sahur ve iftarda düzenli şekilde alınmalıdır. Kan şekerini aniden yükseltip düşüren şekerli gıdalardan uzak durmak önemlidir. Sahur atlanmamalı ve yeterli protein, kompleks karbonhidrat tüketilmelidir. İftarda bir anda çok yemek yerine yavaş yavaş beslenmek yararlıdır. Uyku düzeni mümkün olduğunca korunmalı, gece erken yatıp sahura kalkmak tercih edilmelidir. Gün içinde ağır egzersizler ve stresli işler azaltılmalıdır. Nöbet uyarı belirtileri artıyorsa oruç yarıda bırakılabilir. Her konuda dikkatli olmak, olası nöbet riskini azaltmaya yardımcı olur.





HANGİ DURUMLARDA EPİLEPSİ HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR?

EPİLEPSİ HASTALARININ KULLANDIĞI İLAÇLAR ORUCU BOZAR MI?

EPİLEPSİ HASTALARI RAMAZAN'DA İLAÇ DÜZENİNİ NASIL AYARLAMALI?

Epilepsi nöbetleri uzun süredir kontrol altında olan, günde bir ya da iki doz ilaçla stabil hale gelmiş hastalarda doktor izniyle oruç mümkündür. Nöroloji uzmanı, kandaki ilaç seviyesinin açlık boyunca korunabileceğinden emin olmalıdır. Günde tek doz uzun etkili ilaç alanlar sahur veya iftarda ilacı alarak gün içinde ilaç gereksinimi olmadan devam edebilir. Ayrıca nöbet sıklığı düşük, ek bir sağlık sorunu olmayan bireylerde risk biraz azalır. Yine de süreç boyunca dikkatli olunması gerekir. Doktorun “uygun” raporu vermesi halinde oruç ibadetini yerine getirmek dinen de olanaklı hale gelir.Ağızdan alınan epilepsi ilaçları orucu bozar. Din kurallarına göre, su veya besin olsun, ağız yoluyla alınan her şey orucu geçersiz kılar. Epilepsi hastalarının çoğu düzenli ilaç kullanmak zorundadır. Bu nedenle gündüz ilaca ihtiyaç duyulursa oruç bozulur. Bazı kimseler enjeksiyon yollarını sorsa da epilepsi tedavisi genelde ağızdan alınan ilaçlarla yürütülür. Eğer gün içinde her seferinde ilaç almak gerekiyorsa oruç tutmak pratikte mümkün olmayabilir. Sağlık bozulmaması için oruçtan muaf olmak gerekir. Dinen hastalığa sahip bireylerin oruç ertelemesi ve gerekirse kaza ya da fidye yoluna gitmesi makbuldür.Ramazan’da ilaç saatleri iftar ve sahura uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. Doktor, tek doz kullanan hastalara ilacı genelde iftar ya da sahurda içmeyi önerir. İki doz alanlar iftarda ve sahurda alacak şekilde planlama yapabilir. Günde üç veya daha fazla doz alanlarda oruç çoğunlukla tavsiye edilmez. Çünkü ilaçlar 6-8 saat arayla düzenli alınmak zorundadır. Ramazan’da bu düzeni korumak güçtür. Hekim, gereklilik varsa ilacı başka bir formülle değişebilir. Her durumda doz atlanmamalı ve doktor talimatları uygulanmalıdır. Nöbet artışı gözlenirse oruca ara vermek mantıklı olabilir.