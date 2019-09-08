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Ercan Kesal'dan Çukur'a veda (Çukur oyuncu kadrosu ve karakterleri)

Çukur'un sezon finali öncesi Çeto karakterine hayat veren Erkan Avcı, Berkay Ateş ve Dilan Çiçek Deniz diziye veda etmişti. 3.sezon finalinde ise Yamaç ve İdris'ten hangisinin öldüğü merak konusu olmuştu. Yayınlanan yeni sezon fragmanında İdris karakterine hayat veren Ercan Kesal'ın diziye veda ettiği görülüyor.

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    3. YENİ SEZON

    3. YENİ SEZON

    Çukur'un merakla beklenen 3. yeni sezon fragmanı görücüye çıktı. Yayınlanan fragmanda finalde İdris mi Yamaç mı ölecek? sorusu belli oldu. Yeni sezon fragmanında Ercan Kesal'ın hayat verdiği İdris Koçovalı karakterinin öldüğü görülüyor. 

    ÇUKUR 3. SEZON FRAGMANI (TIKLA İZLE) 

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    Diziye yeni sezonda katılan Damla Sönmez'de yayınlanan fragmanla birlikte Çukur'da ilk kez seyirci karşısına çıkmış oldu.
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    Rol aldığı Hakan: Muhafız dizisiyle gündemde olan Ayça Ayşin Turan'ın da yeni sezonda Çukur’da oynacağı iddia edildi.

    Turan'ın rolüyle diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz’in yerine geçeceği de öne sürüldü.
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    2. GEÇMİŞ SEZON

    2. GEÇMİŞ SEZON
    Son olarak Hep Sonradan oyunuyla tiyatro sahnesinde boy gösteren Ahmet Melih Yılmaz, Timsah karakteriyle Çukur dizisine katılmıştı.
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    GEÇMİŞ BÖLÜMLER

    GEÇMİŞ BÖLÜMLER
    Çukur'un dün yayınlanan 60. bölümünde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz ve Mahsun'u canlandıran Berkay Ateş diziye veda etti. İki oyuncu da Instagram hesaplarından diziyle ilgili duygularını paylaştı.
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    Berkay Ateş, Instagram hesabındah paylaştığı fotoğrafın altına "Hikayedir yolu aydınlatan.
    Hele ki bu kadar güzel, bu kadar değerli insan tanıdıysan. İyi ki sizinleydim, Çukur’daydım.
    Herkese çok teşekkür ederim, tek tek, emeği geçen herkese" notu yazdı.
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    İlk bölümden itibaren dizide rol alan Dilan Çiçek Deniz ise şu notu yazdı:

    "Senayım ben! Benim için en özeliydi.. İki s