Ercan Kesal'dan Çukur'a veda (Çukur oyuncu kadrosu ve karakterleri)

Rol aldığı Hakan: Muhafız dizisiyle gündemde olan Ayça Ayşin Turan'ın da yeni sezonda Çukur’da oynacağı iddia edildi. Turan'ın rolüyle diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz’in yerine geçeceği de öne sürüldü.

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Berkay Ateş, Instagram hesabındah paylaştığı fotoğrafın altına "Hikayedir yolu aydınlatan.

Hele ki bu kadar güzel, bu kadar değerli insan tanıdıysan. İyi ki sizinleydim, Çukur’daydım.

Herkese çok teşekkür ederim, tek tek, emeği geçen herkese" notu yazdı.