Erdil-Begüm Kütük Yaşaroğlu çifti maske üretiyor

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile oyuncu Begüm Kütük çifti evlerini küçük bir atölyeye çevirdi.

Kütük sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bizim için ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarımız için evde siperlik üretmeye devam ediyoruz."