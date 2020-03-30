Erdil-Begüm Kütük Yaşaroğlu çifti maske üretiyor

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile oyuncu Begüm Kütük çifti evlerinde siperlik maske üretimine başladı. Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile oyuncu Begüm Kütük çifti evlerini küçük bir atölyeye çevirdi. Çift bu atölyede 3D yazıcıyla sağlık çalışanlarına siperlikli maske üretimine başladı. İkili üretilen maskeleri internetteki gönüllü oluşum aracılığyla sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtıyor. Kütük sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bizim için ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarımız için evde siperlik üretmeye devam ediyoruz." Senin de 3 boyutlu yazıcın varsa veya bunlara ihtiyacı olan sağlık çalışanıysan talepte bulunabilirisin"