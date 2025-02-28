Ergenlik dönemindeki gençler oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre ergenlik dönemindeki gençler oruç tutabilir mi?
Ergenlik dönemindeki gençler, oruç ibadetine başlamadan önce sağlık durumunun elverişli olup olmadığını öğrenmek için doktor görüşü alabilir. Bu dönemde bedensel ve ruhsal gelişim hızlı olduğu için beslenmenin düzenli ve dengeli olması gerekir.
ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ GENÇLER ORUÇ İBADETİNE NASIL BAŞLAMALI?Oruç tutarken sahur öğününün atlanmaması önem taşır. Protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağ alımına dikkat edilerek gün boyu enerji desteği sağlanır. İftar vakti geldiğinde ise mideyi bir anda yormamak adına su, hurma veya hafif çorbalarla başlamayı tercih etmek faydalı olur. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi güvenilir kaynaklar, ergenlik döneminin başladığı an itibarıyla orucun farz olduğunu ancak sağlık sorunları durumunda gerekli kolaylıkların sağlandığını belirtir. Aile büyüklerinin ve dini rehberlerin yönlendirmesiyle oruç ibadetine doğru şekilde başlamak mümkündür. Bu sayede hem ibadetin manevi boyutu hissedilir hem de büyüme sürecine zarar verilmeden sağlıklı bir ibadet pratiği sürdürülür.
ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ GENÇLER ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Ergenlik çağındaki gençler, oruç ibadetini yerine getirirken bedensel ve ruhsal gereksinimlerini göz önünde bulundurmalıdır. Büyüme dönemi devam ettiği için, sahur ve iftarda yeterli protein, vitamin ve mineral almak çok önemlidir. Gün boyu açlık ve susuzluk süresi uzun olduğundan, özellikle sıcak havalarda susuz kalmamaya dikkat edilmelidir. İftarda mideye aşırı yüklenmeden, öğünü hafif ve besleyici gıdalarla açmak yararlı olur. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, sağlık sorunları ortaya çıkması halinde oruç yükümlülüğünün esnetilebileceğini hatırlatır. Bu süreçte uyku düzenini korumak, ders ve diğer aktiviteleri doğru saatlere planlamak gerekir. Aile desteği almak ve gerektiğinde bir uzmana danışarak hareket etmek, ergenlik dönemindeki gençlerin oruç ibadetini bilinçli ve sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlar.
ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ GENÇLER ORUÇ TUTMAYA NE ZAMAN BAŞLAYABİLİR?
İslami açıdan ergenlik belirtileri görüldüğü andan itibaren oruç tutma sorumluluğu doğar. Kızlarda bu belirtiler genellikle 9-15, erkeklerde ise 12-15 yaş aralığında ortaya çıkabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, ergenlik dönemine giren herkesin sağlığı elverdiği ölçüde oruçla yükümlü olduğunu belirtir. Ancak ergenlik yaşı her bireyde farklı zamanlarda başlayabilir. Bu nedenle fiziksel ve psikolojik durum değerlendirilmeli, gerekirse bir sağlık uzmanının görüşü alınmalıdır. Aile içinde de oruç eğitimi verilerek gençlerin bu ibadeti anlayarak ve benimseyerek uygulaması sağlanır. Büyüme hızı yüksek olan bu dönemde doğru beslenme ve uyku düzeni oluşturulduğunda, ergenlik dönemindeki gençler oruç tutmaya hazır hale gelir. Böylece ibadet bilinci erken yaşta kazanılmış olur.