Eric Abidal'in eşi Hayet Abidal boşanma davası açıyor

NE OLMUŞTU?



Eric Abidal'ın Paris Saint-Germain'in kadın takımı oyuncusu Kheira Hamraoui'ye yapılan saldırıyla ilgili adı soruşturmaya karışmıştı. Polis olayla ilgili bir telefon sim kartının Abidal üzerine kayıtlı olduğunu tespit etmişti.





