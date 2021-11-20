Eric Abidal'in eşi Hayet Abidal boşanma davası açıyor

Haberler 20.11.2021 - 10:02
Hayet Abidal, kendisini PSG'li kadın futbolcu Kheira Hamraoui ile aldattığını söylediği eşi Eric Abidal'e boşanma davası açıyor.
Hayet Abidal'in avukatı Nicholas Sellupica'nın yaptığı açıklamada, "Hayet Abidal, lekelenen namusunu ve itibarını temizlemenin peşinde. Mağdur olduğu davada bir an önce sesini duyurmak istiyor" dedi.
NE OLMUŞTU?
Eric Abidal'ın Paris Saint-Germain'in kadın takımı oyuncusu Kheira Hamraoui'ye yapılan saldırıyla ilgili adı soruşturmaya karışmıştı. Polis olayla ilgili bir telefon sim kartının Abidal üzerine kayıtlı olduğunu tespit etmişti.
Hamraoui'ye saldıran kişilerin Fransız futbolcuyu, evli erkeklerle birlikte olmakla suçladıkları ve darp ettikleri kaydedildi.
Hamraoui'nin saldırıdan bir gün sonra Abidal'ı aradığı aktarılmıştı. Fransa basını Eric Abidal ve Hamraoui'nin yasak ilişkisi nedeniyle Hayet Abidal'in saldırı emrinden sorumlu tutulduğunu yazmıştı.