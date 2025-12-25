Erkan Can'ın kariyer yolculuğu. "Mahallenin Muhtarları dönüm noktam oldu"
25.12.2025 13:36
AA
Son olarak "Hudutsuz Sevda" adlı dizide rol alan Erkan Can, oyunculuk kariyerine nasıl başladığını ve yaşamındaki dönüm noktalarını anlattı.
"Mahallenin Muhtarları", "Gemide", "Takva", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve “Alevli Günler” gibi yapımlarla tanınan Türk sinemasının önemli isimlerinden Erkan Can, kariyerine dair bilinmeyenleri anlattı.
Yer aldığı projelerde birbirinden farklı karakterleri canlandıran Erkan Can, bu dengeyi sağlamakla alakalı konuştu.
Ünlü oyuncu, "Yani rolü okuyoruz karakter sertse onu sert bir şekilde, senaryonun istediği şekilde oynuyorum. Başka bir karakterse ona göre kendime bir form çekiyorum. Düşünüyorum ve kafamın içinde o rolü aldıktan sonra çalışıyorum" dedi.
"Kafamın bir tarafı 50 senedir böyle çalışır" diyen Can, "Bunun yöntemini de bulduğumu zannediyorum ama yine de büyük konuşmamak lazım. Tabii her aktör bunu kendi çalışma biçimiyle yapabilir. Sete çıktığınız zaman da kostümü giyip kafamda oluşturduğum ilk repliği söyledikten sonra süreç çorap söküğü gibi gider ve rol ortaya çıkar. Her hafta üzerine de bir şey eklersin, bunu seyirci bilmez, oyuncu bilir ve en sonunda dizinin üç ya da dördüncü bölümünde karakter oturur" ifadelerini kullandı.
"OYUNCULUĞUN OLMAZSA OLMAZI DİSİPLİN"
"Oyunculukta geliştirdiğiniz kendinize özel yöntemleriniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Erkan Can, "Hayır yok, role göre vaziyet alıyorsun. Sonra o karakterle yaşıyorsun. Uyurken rüyanda bile onunla uğraşırsın. Bu işin olmazsa olmazı disiplindir" dedi.
"İYİ YÖNETMENLERLE ÇALIŞTIM"
Oyunculuğuna etki eden unutamadığı yönetmenin kim olduğuna dair konuşan usta oyuncu, "İyi yönetmenlerle çalıştım. Mesele Serdar Akar, kendisi oyuncuyu rahatlatan bir yönetmendi. En azından kendim için söylüyorum. Yönetmen, oyuncuyu yönlendirir. Aslında işin püf noktası insanların birbiriyle arkadaş olması, birbirini iyi tanımasından geçiyor. Öbür türlü yönetmenle oyuncu arasında bir duvar olursa zorluk çekiyorsun ya da oyuncu veya yönetmen bir duvar örerse, o zaman bu süreç filme yansır ve iş tatsız olur. Ben hiç böyle bir yönetmene rastlamadım" ifadelerin kullandı.
"KAMERA ÖNÜNDE OYNAMAYI MAHALLENİN MUHTARLARI'NDA ÖĞRENDİM"
Kariyerinin dönüm noktasının Mahallenin Muhtarları dizisi olduğunu söyleyen Can, "Biz o zaman hep tiyatro yapıyorduk. Bakırköy Belediyesi Tiyatrolarındaydım. Ondan sonra Mahallenin Muhtarları, benim için bir başlangıçtı. Sonra "Gemide", "Laleli'de Bir Azize", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve "Takva" projeleri geldi. Bu projelerin gelmesinin nedeni de Mahallenin Muhtarları dizisidir" dedi.
"Geçmişten bugüne baktığınız zaman oyunculukta neler değişti?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Kamera karşısındaki oyunculukta pek bir şey değişmez. Geçmişte diziler tek kamerayla çekilerken şimdi dört kamera kullanılıyor. Farklı bir sürü ekipman var ama oyunculuk değişmiyor."
67 yaşındaki Can, sözlerine "Ben kamera karşısında oynamayı Mahallenin Muhtarları'nda öğrendim. Orada canlandırdığım Temel karakterini bir karikatür gibi yani biraz büyük oynadım. Ondan sonra da oyunculukta kendimizi geliştirdik diyebilirim" diye devam etti.
GENÇ MESLEKTAŞLARINA TAVSİYE VERDİ
Kafasında oyunculuk dışında da bir sürü porje olduğunu ancak bunlar için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Erkan Can, genç meslektaşlarına da "Biri oyunculuk yapıyorsa kendine yatırım yapmalı. Bu da bir süreç meselesi" diye tavsiye verdi.
"Arkadan iyi oyuncular geliyor" diyen Erkan Can, film festivalleriyle ilgili de "Festivallerde insanlar sosyalleşir. Ben de hayatım boyunca festivallerde koşturdum. Festivaller, farkındalık yaratır" diye konuştu.
OYUNCULUK SERÜVENİ BURSA'DA BAŞLADI
1 Kasım 1958'de Bursa'da dünyaya gelen Erkan Can, oyunculuğa 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başladı.
İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ndeki eğitimini 1990'da tamamlayan Can, "Mahallenin Muhtarları" adlı unutulmaz dizide canlandırdığı Temel karakteriyle şöhreti yakaladı.
Sinemada da Serdar Akar'ın yönettiği "Gemide" filmiyle çıkış yakalayan Erkan Can, filmdeki performansıyla 35'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, 11'inci Ankara Film Festivali ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nden "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.
Ardından birçok yapımda rol alan ve hala oyunculuğa devam eden Can, "Takva" filmindeki performansıyla da 43'üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali' ve 26'ncı İstanbul Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı, 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ise "Onur Ödülü"ne değer görüldü.