Erkan Can'ın kariyer yolculuğu. "Mahallenin Muhtarları dönüm noktam oldu"

Ünlü oyuncu, "Yani rolü okuyoruz karakter sertse onu sert bir şekilde, senaryonun istediği şekilde oynuyorum. Başka bir karakterse ona göre kendime bir form çekiyorum. Düşünüyorum ve kafamın içinde o rolü aldıktan sonra çalışıyorum" dedi.

"Kafamın bir tarafı 50 senedir böyle çalışır" diyen Can, "Bunun yöntemini de bulduğumu zannediyorum ama yine de büyük konuşmamak lazım. Tabii her aktör bunu kendi çalışma biçimiyle yapabilir. Sete çıktığınız zaman da kostümü giyip kafamda oluşturduğum ilk repliği söyledikten sonra süreç çorap söküğü gibi gider ve rol ortaya çıkar. Her hafta üzerine de bir şey eklersin, bunu seyirci bilmez, oyuncu bilir ve en sonunda dizinin üç ya da dördüncü bölümünde karakter oturur" ifadelerini kullandı.