Erkan Kolçak Köstendil 43 yaşında. Eşi Cansu Tosun'dan romantik kutlama
16.01.2026 13:42
NTV - Haber Merkezi
"Çukur" dizisiyle hafızalara kazınan Erkan Kolçak Köstendil, bugün 43 yaşına bastı. Ünlü ismin doğum gününü eşi Cansu Tosun sosyal medyadan kutladı.
“Çukur” dizisinde canlandırdığı "Vartolu" karakteriyle şöhreti yakalayan Erkan Kolçak Köstendil, şimdilerde "Veliaht" diziyle adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun ile 2018 yılından bu yana mutlu evliliği süren ünlü oyuncu, 16 Ocak'ta 43 yaşına bastı.
2020 yılında oğulları Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne baba olan ünlü çiftten Cansu Tosun, eşinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı.
"SEN HEP BÖYLE GÜL"
Eşi Erkan Kolçak Köstendil'in fotoğraflarını paylaşan Cansu Tosun, paylaşımında "Sen hep böyle gül. İyi ki doğdun aşkım" ifadelerini kullandı. Ardından eşiyle aşk dolu bir karesini de paylaşan Tosun, kalp emojisiyle "Çok" notunu düştü.
"BİRBİRİMİZİ ARIYORMUŞUZ"
Familya" adlı dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'den Tosun, seneler önce verdiği bir röportajında aşklarıyla ilgili “İlk andan itibaren benim aradığım o, onun aradığı benmişim. Birbirimizi arıyormuşuz” açıklamasını yapmıştı.
Cansu Tosun, eşi Köstendil ile hayallerinin tek çocuk olduğunu da söylemişti.
MARSEL'İN ANLAMINI AÇIKLAMIŞTI
Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve ailece yerinde duramadıklarını söyleyen ünlü çiftten Köstendil de oğlu Marsel'in isminin anlamını şu sözlerle açıklamıştı:
"Parlak güneş ışığı demekmiş, araştırdık eşimle. Çok tesadüflerle dolu bir isim. Çok beğendik, istedik ve koyduk. Kendisi beğenmezse büyüyünce değiştirsin."