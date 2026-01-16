Erkan Kolçak Köstendil 43 yaşında. Eşi Cansu Tosun'dan romantik kutlama

Familya" adlı dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'den Tosun, seneler önce verdiği bir röportajında aşklarıyla ilgili “İlk andan itibaren benim aradığım o, onun aradığı benmişim. Birbirimizi arıyormuşuz” açıklamasını yapmıştı.

Cansu Tosun, eşi Köstendil ile hayallerinin tek çocuk olduğunu da söylemişti.