Erkan Petekkaya kaybettiği annesini anlattı. "Beni tanımadığı gün her şey bitti"

"Çekimleriniz nasıl gidiyor?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Aslında biz çalışarak çok fazla zaman harcamıyoruz. Oyunculardan bahsediyorum ya da ben öyle düşünüyorum. Çünkü "3, 2, 1 kayıt" ile "stop" arasıdır bizim çalışmamız. O zaman oynuyoruz. Aslında çok zevkli olan kısmı kayıt" dedi.

"Stop' diyene kadar çok zevkli çalışmak ama bizim çalışmamız o değil, bizim çalışmamız ‘3, 2, 1 kayıt’ denene kadar gelen kısım" diyen Petekkaya, “Tabii oraya gelene kadarki asıl çalışma beklemek. Işık kuruluyor vesaire. İşimizin doğasında var. Biz ekmeğimizin parasını bekleyerek kazanırız” ifadelerini kullandı.



Uzun yıllardır sektörde olan Erkan Petekkaya, eskiden setlerde karavanlar olmadığını ve soğuk havada bile sokakta makyajlarının yapıldığı, erkek oyuncuların bir fon bezi yardımıyla dışarıda giyindiğini ve mahalle kahvelerinde oturduklarını belirtti.

Ünlü oyuncu, “Şimdi karavan da var, şımarmayalım değil mi? Yaklaşık 150 ülkeye satıyoruz dizilerimizi. Az buz değil. Yanlış söylemeyelim, 130 ülke olsun. Çok ciddi rakamlar. Gerçekten çok iyi” diye konuştu.