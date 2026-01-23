Erkan Petekkaya kaybettiği annesini anlattı. "Beni tanımadığı gün her şey bitti"
23.01.2026 12:46
AA
Oyuncu Erkan Petekkaya, 2020 yılında kaybettiği annesi Şerife Petekkaya'nın Alzheimer hastasıyken yaşadıklarını "Çok zor bir şey" diyerek anlattı.
"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde canlandırdığı “Ali Kaptan” karakteriyle şöhreti yakalayan şimdilerde de “Teşkilat” dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, 35 yılı aşkın oyunculuk tecrübesinden, özel hayatına ve yapay zekanın sanattaki yerine dair konuştu. Ünlü oyuncu, Alzheimer hastası olan annesinin kendisini hatırlamadığı anı anlattı.
"BİZ EKMEĞİMİZİN PARASINI BEKLEYEREK KAZANIRIZ"
"Çekimleriniz nasıl gidiyor?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Aslında biz çalışarak çok fazla zaman harcamıyoruz. Oyunculardan bahsediyorum ya da ben öyle düşünüyorum. Çünkü "3, 2, 1 kayıt" ile "stop" arasıdır bizim çalışmamız. O zaman oynuyoruz. Aslında çok zevkli olan kısmı kayıt" dedi.
"Stop' diyene kadar çok zevkli çalışmak ama bizim çalışmamız o değil, bizim çalışmamız ‘3, 2, 1 kayıt’ denene kadar gelen kısım" diyen Petekkaya, “Tabii oraya gelene kadarki asıl çalışma beklemek. Işık kuruluyor vesaire. İşimizin doğasında var. Biz ekmeğimizin parasını bekleyerek kazanırız” ifadelerini kullandı.
Uzun yıllardır sektörde olan Erkan Petekkaya, eskiden setlerde karavanlar olmadığını ve soğuk havada bile sokakta makyajlarının yapıldığı, erkek oyuncuların bir fon bezi yardımıyla dışarıda giyindiğini ve mahalle kahvelerinde oturduklarını belirtti.
Ünlü oyuncu, “Şimdi karavan da var, şımarmayalım değil mi? Yaklaşık 150 ülkeye satıyoruz dizilerimizi. Az buz değil. Yanlış söylemeyelim, 130 ülke olsun. Çok ciddi rakamlar. Gerçekten çok iyi” diye konuştu.
"YAPAY ZEKANIN KALBİ YOK"
“Yapay zekanın genç oyuncuların kariyerini tehdit etmesi gibi bir durum söz konusu olur mu?” sorusunu yanıtlayan Petekkaya, öyle düşünmediğini şu sözlerle açıkladı:
“Çünkü hiçbir yapay zeka insanın gözündeki duyguyu, ifadeyi veremez, anlatamaz gibi geliyor."
55 yaşındaki ünlü isim, sözlerine “Bütün vücut hareketlerini çok iyi oynar… Ama zannetmiyorum, yapay zeka istediği kadar görüntü üretsin, bizim gözümüzdeki kalbimizden geliyor. Onun kalbi yok. Yapay zekanın kalbi var mı? Yok. Sadece zeka var” diye devam etti.
"ANNEMİN BENİ UNUTMASI ÇOK ACIYDI"
Annesi Şerife Petekkaya'yı Alzheimer sebebiyle 2020 yılında, demans hastası babası Akın Petekkaya'yı ise 2024 yılında toprağa veren Erkan Petekkaya, anne baba kaybının çok zor olduğunu söyledi.
"Alzheimer çok zor bir hastalıkmış. Annem o yüzden öldü" diyen ünlü isim, annesinin kendisini unuttuğu günü de anlattı.
Petekkaya, "Annemin beni unutması çok acıydı. Zaten çok kötü bir şeydi. Annem bahçede oturuyordu. Ben bir yere gittim geldim. Gittiğimde bir şey yoktu. Geldiğimde beni tanımadı, "Sen kimsin?" dedi. O gün her şey bitti. Çok zor bir şey. 'Anne ne yapıyorsun?' diyorum, cinlerle konuşuyor falan. Çok enteresan bir şey. O rahatsızlığın aslında zorluğunu çeken yakını. Türkiye Alzheimer Derneğine insanların daha çok ilgi göstermesini isterim. Dilerim buradan birileri duyuyorsa bizi eğer... Çünkü yaşlıların hastalığı gibi görünen ama aslında gerçekten çok zor bir şey. Evdeki çocukları da bütün aileyi, bütün sülaleyi, her şeyi etkileyen bir rahatsızlık" ifadelerini kullandı.
"KÜFÜRLERİ SEVABA ÇEVİRDİM"
Alzheimer'ın bakıma muhtaç bir hastalık olduğunu söyleyen Erkan Petekkaya, avukatıyla konuşup kendisine sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret edenlere dava açtığını ve aldığı tazminatları Alzheimer Derneği'ne bağışladığını açıkladı. Ünlü isim, “ Bana yapılan küfürlerin hepsini sevaba çevirdim böylece” dedi.
DEDE OLMAK İSTİYOR
İki dedesini de göremediğini ve bunun içinde bir eksiklik olduğunu ifade eden Erkan Petekkaya, oğlu Cem Cano'nun çocuklarına dedelik yapmak istediğini şu sözlerle anlattı:
“Oğluma ‘evlen’ diyorum. Çok genç daha 22 yaşında. Keşke evlense. Evlensin, versin kucağıma ben bakarım. Öyle derler ya. Demek ki ben de yaşlanmışım. Siz yapın, getirin biz bakarız.”
"BİZİM MESLEKTE DİSİPLİN, ÇALIŞMAK VE GÖZLEMLEMEK ÇOK ÖNEMLİ"
Taklit yapmayı beceremediğini belirten ve kendisini izlediğinde çokça eleştirdiğini ifade eden Erkan Petekkaya, genç meslektaşlarına da disiplinli olmayı tavsiye etti. “Bu işte herkes birbirine çok bağlı” diyen ünlü isim, “Disiplin, çalışmak ve gözlemlemek çok önemli bence bizim mesleğimizde" ifadelerini kullandı.
"TİYATRO SAHNESİNE İLK ÇIKTIĞIMDA NEFESİM KESİLMİŞTİ"
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktığı ilk andan da bahseden Erkan Petekkaya, "Nefesim kesilmişti. Dilim tutuldu, repliğe hemen giremedim. Çok değişikti. Şu an çıksam sahneye yine olur. Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği "Korku" diye bir oyunda oynuyorduk. Mesela bir şeyi unutursun, ‘Arkadaşlar hadi yürüyelim.’ diyeceksin değil mi? "Arkadaşlar" dersin, devamı gelmez olabilir değil mi? Ben ‘Arka’ diyorum, sonrası gelmiyor. Her taraf simsiyah oldu, adımı bile unuttum. Çok değişikti, enteresan bir şey. 10 saniye falan sürdü. Mithat Erdemli ile oynuyorduk, hocamdır kendisi. Beni o kurtardı" dedi.
Ünlü oyuncu, vizyona girecek olan yeni filmi “Al Beni Baba”nın hikayesinin çok güzel olduğunu ve Almanya'da muhasebecilik yapan bir adamı canlandırdığını söyledi.