Erkan Petekkaya yeni projesi Sana Söz'ü anlattı: Toplumun içinden çıkan gerçek hikayeler

Kariyerinde ilk kez bir polisi canladıran usta oyuncu Erkan Petekkaya partneri Nehir Erdoğan ile iyi bir ikili olduklarını belirtirken karakterine polis arkadaşlarından aldığı fikirlerle hazırlandığını söyledi. Petekkaya gerçek hikayelerden esinlenerek oluşturulan olayların seyirciyi içine çekeceğini söylüyor: “Öncelikle hikayesi çok gerçek geldi bana. Toplumun içinden çıkan gerçeklerden oluşturulmuş, güçlü senaryosu okur okumaz etkiledi beni. İzleyiciyi toplumumuzun içinden çıkan gerçek hikayeler bekliyor"

Haberler 02.11.2021 - 11:00

Erkan Petekkaya yeni projesi Sana Söz'ü anlattı: Toplumun içinden çıkan gerçek hikayeler - 1

Star’ın yeni dizisi ‘Sana Söz’, ilk bölümüyle bugün izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde; Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak. “Sana Söz”ün başrol oyuncularından Erkan Petekkaya, projenin merak edilenlerini paylaştı.

 

 

Erkan Petekkaya yeni projesi Sana Söz'ü anlattı: Toplumun içinden çıkan gerçek hikayeler - 2

Senaryodan çok etkilendiğini belirten Petekkaya gerçek hikayelerden esinlenerek oluşturulan olayların seyirciyi içine çekeceğini söylüyor; “Öncelikle hikayesi çok gerçek geldi bana. Toplumun içinden çıkan gerçeklerden oluşturulmuş, güçlü senaryosu okur okumaz etkiledi beni. İzleyiciyi toplumumuzun içinden çıkan gerçek hikayeler bekliyor. Bu hikayeler, bizi derinden sarsacak. Ve öyle durumlarda neler yapmamız gerektiğini de bize öğreterek ekran  başındakileri içine çekecektir.”

 

Erkan Petekkaya yeni projesi Sana Söz'ü anlattı: Toplumun içinden çıkan gerçek hikayeler - 3

Kariyerinde ilk kez bir polisi canlandıran ve bunun için polis arkadaşlarıyla konuşup fikir alış verişinde bulunan usta isim, Cinayet Büro Amiri Ömer’i 3 kelime ile şöyle özetliyor: “Merhametli, cesur ve delidolu.”

 

Erkan Petekkaya yeni projesi Sana Söz'ü anlattı: Toplumun içinden çıkan gerçek hikayeler - 4

İlk kez Sana Söz’de  bir araya geldiği partneri Nehir Erdoğan için ise şunları söyledi: Nehir de harika bir partner, çok delidolu o da. Kalbi temiz ve çok çalışkan. Çok neşeli bu nedenle çok keyifli onunla çalışmak.”

Erkan Petekkaya yeni projesi Sana Söz'ü anlattı: Toplumun içinden çıkan gerçek hikayeler - 5

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor.

Sürükleyici hikayesi ve güçlü isimleri ile Sana Söz bu akşam Star’da başlıyor.

YENİ DİZİ SANA SÖZ'DEN İKİNCİ TANITIM
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