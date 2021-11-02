Erkan Petekkaya yeni projesi Sana Söz'ü anlattı: Toplumun içinden çıkan gerçek hikayeler

Haberler 02.11.2021 - 11:00
Star’ın yeni dizisi ‘Sana Söz’, ilk bölümüyle bugün izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde; Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak. “Sana Söz”ün başrol oyuncularından Erkan Petekkaya, projenin merak edilenlerini paylaştı.
Senaryodan çok etkilendiğini belirten Petekkaya gerçek hikayelerden esinlenerek oluşturulan olayların seyirciyi içine çekeceğini söylüyor; “Öncelikle hikayesi çok gerçek geldi bana. Toplumun içinden çıkan gerçeklerden oluşturulmuş, güçlü senaryosu okur okumaz etkiledi beni. İzleyiciyi toplumumuzun içinden çıkan gerçek hikayeler bekliyor. Bu hikayeler, bizi derinden sarsacak. Ve öyle durumlarda neler yapmamız gerektiğini de bize öğreterek ekran başındakileri içine çekecektir.”
Kariyerinde ilk kez bir polisi canlandıran ve bunun için polis arkadaşlarıyla konuşup fikir alış verişinde bulunan usta isim, Cinayet Büro Amiri Ömer’i 3 kelime ile şöyle özetliyor: “Merhametli, cesur ve delidolu.”
İlk kez Sana Söz’de bir araya geldiği partneri Nehir Erdoğan için ise şunları söyledi: Nehir de harika bir partner, çok delidolu o da. Kalbi temiz ve çok çalışkan. Çok neşeli bu nedenle çok keyifli onunla çalışmak.”
Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor.
Sürükleyici hikayesi ve güçlü isimleri ile Sana Söz bu akşam Star’da başlıyor.