Dikkat çeken araştırma: Erkekler yoğun stres altında eşlerini aldatıyor

Yeni bir araştırma, yaşamın stresli dönemlerinde erkeklerin kadınlara kıyasla aldatmaya daha yatkın olduğunu ortaya koydu.

Indiana Üniversitesi Bloomington tarafından yapılan analiz, Covid-19 pandemisinin ilk yılında, heteroseksüel ilişkisi olan binden fazla yetişkini inceledi. Katılımcılara, partnerlerinin sadakatsizlik olarak değerlendireceği davranışlarda bulunup bulunmadıkları soruldu. 

Analiz sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 19’u pandemi sırasında çevrimiçi ya da yüz yüze bir şekilde sadakatsiz davrandığını belirtti. Analizler, erkeklerin pandemi döneminde aldatma isteğinin kadınlara kıyasla daha fazla arttığını ve sadakatsiz davranışlarda bulunma oranlarının da daha yüksek olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, erkeklerin stresli olaylar karşısında özellikle savunmasız olabileceğini ve bu bireylerin özel destek programlarından fayda görebileceğini belirtiyor. Bulgular, PLOS One adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Araştırma ayrıca, çocuk sahibi olan çiftlerin, çocuğu olmayanlara göre aldatmaya daha yatkın olduğunu ortaya koydu. Ancak bu grupta hem anneler hem babalar benzer oranlarda sadakatsizlikte bulundu.

YAŞLANDIKÇA ALDATMA İSTEĞİ ARTIYOR

Detaylı analizler, yaşı daha büyük olan katılımcıların aldatmaya daha meyilli olduğunu da gözler önüne serdi. Uzmanlara göre bu durum, uzun süreli ilişkilerde ya da biriken yaşam streslerinin ilişki memnuniyetini azaltmasından kaynaklanıyor olabilir.

Daha önceki araştırmalar da pandemi sürecinin pek çok romantik ve cinsel ilişkiyi zorladığını ortaya koymuştu. Diğer çalışmalar ise yüksek stres ve ilişki memnuniyetsizliğinin, bazı bireyleri romantik ya da cinsel sadakatsizliğe yönlendirebileceğini öne sürüyor.

ABD'de 50 yılı aşkın süredir sosyal davranışları takip eden General Social Survey verilerine göre, her yıl evli bireylerin yaklaşık yüzde 10’u eşini aldatıyor. Bu oran erkeklerde yüzde 12, kadınlarda ise yüzde 7 olarak ölçüldü.

Birleşik Krallık’ta ise evliliklerin yaklaşık üçte biri boşanmayla sonuçlanıyor ve sadakatsizlik en sık belirtilen gerekçeler arasında yer alıyor.

YÜZ ŞEKLİ DE ETKİLİ OLABİLİR

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu da fiziksel özelliklerle ilgiliydi. Yüzü daha geniş ve kare şeklinde olan bireylerin cinsel dürtülerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu kişiler aynı zamanda gündelik cinsel ilişkilere daha sıcak bakıyor ve partnerlerine sadakatsiz olmayı daha fazla aklından geçirebiliyor.

Önceki çalışmalar da belirli yüz oranlarının psikolojik ve davranışsal eğilimlerle ilişkili olabileceğini göstermişti.

Genel olarak, geniş yüzlü erkekler daha saldırgan, baskın, etik dışı ama kısa süreli ilişkiler için daha çekici olarak algılanıyor.

