Dikkat çeken araştırma: Erkekler yoğun stres altında eşlerini aldatıyor
Yeni bir araştırma, yaşamın stresli dönemlerinde erkeklerin kadınlara kıyasla aldatmaya daha yatkın olduğunu ortaya koydu.
Indiana Üniversitesi Bloomington tarafından yapılan analiz, Covid-19 pandemisinin ilk yılında, heteroseksüel ilişkisi olan binden fazla yetişkini inceledi. Katılımcılara, partnerlerinin sadakatsizlik olarak değerlendireceği davranışlarda bulunup bulunmadıkları soruldu.
Analiz sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 19’u pandemi sırasında çevrimiçi ya da yüz yüze bir şekilde sadakatsiz davrandığını belirtti. Analizler, erkeklerin pandemi döneminde aldatma isteğinin kadınlara kıyasla daha fazla arttığını ve sadakatsiz davranışlarda bulunma oranlarının da daha yüksek olduğunu gösterdi.