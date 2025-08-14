Dikkat çeken araştırma: Erkekler yoğun stres altında eşlerini aldatıyor

YAŞLANDIKÇA ALDATMA İSTEĞİ ARTIYOR

Detaylı analizler, yaşı daha büyük olan katılımcıların aldatmaya daha meyilli olduğunu da gözler önüne serdi. Uzmanlara göre bu durum, uzun süreli ilişkilerde ya da biriken yaşam streslerinin ilişki memnuniyetini azaltmasından kaynaklanıyor olabilir.

Daha önceki araştırmalar da pandemi sürecinin pek çok romantik ve cinsel ilişkiyi zorladığını ortaya koymuştu. Diğer çalışmalar ise yüksek stres ve ilişki memnuniyetsizliğinin, bazı bireyleri romantik ya da cinsel sadakatsizliğe yönlendirebileceğini öne sürüyor.