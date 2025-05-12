Erkeklerde en çekici bulunan özellik: Kadınların hemen ilgisini çekiyor

Kadınların erkeklerde en çekici bulduğu fiziksel özellikler yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Araştırmanın sonucuna göre, kaslı vücut ilk sırayı alırken, kellik de en çekici bulunan özellikler arasında bulunuyor.

Erkeklerde en çekici bulunan özellik: Kadınların hemen ilgisini çekiyor - 1

TheSun'da yer alan habere göre; yapılan son bir araştırma, kadınların erkeklerde en çekici bulduğu fiziksel özellikleri ortaya koydu. Araştırmanın sonucuna göre, kaslı vücut ilk sırayı alırken, kel erkekler de büyük oranda tercih ediliyor.

YAŞAM HABERLERİ

Erkeklerde en çekici bulunan özellik: Kadınların hemen ilgisini çekiyor - 2

2 bin kadınla gerçekleştirilen ankette, kadınlara erkeklerde en çekici buldukları üç özelliği sıralamaları istendi. Katılımcıların %42’si kaslı bir fiziği en çekici özellik olarak gösterirken, %40’ı ise saçsız, yani kel erkekleri tercih ettiğini belirtti.

Erkeklerde en çekici bulunan özellik: Kadınların hemen ilgisini çekiyor - 3

Araştırma, mavi gözlü, sakallı ve koyu saçlı erkeklerin de kadınların ilgisini çektiğini ortaya koydu. Bunun yanında kıvırcık saçlar, yüksek elmacık kemikleri, sarı saçlar, yeşil gözler ve göğüs kılları da kadınların dikkatini çeken diğer fiziksel özellikler arasında yer aldı.

Erkeklerde en çekici bulunan özellik: Kadınların hemen ilgisini çekiyor - 4

İŞTE KADINLARIN ERKEKLER EN ÇEKİCİ BULDUĞU 10 ÖZELLİK

  • Kaslı vücut: %42
  • Kel: %40
  • Mavi gözler: %38
  • Sakal: %36
  • Koyu saç: %31
  • Kıvırcık saç: %30
  • Yüksek elmacık kemikleri: %26
  • Sarı saç: %22
  • Yeşil gözler: %21
  • Göğüs kılları: %18
Erkeklerde en çekici bulunan özellik: Kadınların hemen ilgisini çekiyor - 5

Araştırma, toplumdaki güzellik algısının değişmekte olduğunu ve saçsız erkeklerin artık dezavantajlı değil, tam aksine cazip bulunduğunu gözler önüne seriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER