Erkeklerde en çekici bulunan özellik: Kadınların hemen ilgisini çekiyor
Kadınların erkeklerde en çekici bulduğu fiziksel özellikler yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Araştırmanın sonucuna göre, kaslı vücut ilk sırayı alırken, kellik de en çekici bulunan özellikler arasında bulunuyor.
TheSun'da yer alan habere göre; yapılan son bir araştırma, kadınların erkeklerde en çekici bulduğu fiziksel özellikleri ortaya koydu. Araştırmanın sonucuna göre, kaslı vücut ilk sırayı alırken, kel erkekler de büyük oranda tercih ediliyor.