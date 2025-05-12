Erkeklerde en çekici bulunan özellik: Kadınların hemen ilgisini çekiyor

2 bin kadınla gerçekleştirilen ankette, kadınlara erkeklerde en çekici buldukları üç özelliği sıralamaları istendi. Katılımcıların %42’si kaslı bir fiziği en çekici özellik olarak gösterirken, %40’ı ise saçsız, yani kel erkekleri tercih ettiğini belirtti.