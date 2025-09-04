Erkeklerin dikkate alması gereken 6 tehlikeli belirti

Yapılan son araştırmalara göre, erkeklerin büyük bir kısmı, herhangi bir sağlık sorunu karşısında doktora gitmeyi erteliyor. Ancak Dr. Jiri Kubes, erkeklerin dikkat etmesi gereken 6 ciddi semptom olduğunu belirterek uyarıyor.

Erkeklerin dikkate alması gereken 6 tehlikeli belirti - 1

SIRT AĞRISI

Yaşlanmanın doğal bir parçası gibi düşünülse de sırt ağrısı dikkate alınması gereken bir belirti olabilir.

Dr. Kubes, “Sırt ağrısı çoğu zaman kas-iskelet sistemi kaynaklıdır ancak kalça ya da bel bölgesinde devam eden, derinleşen ağrılar mutlaka ciddiye alınmalıdır. Evde birkaç hafta içinde geçmeyen veya giderek kötüleşen ağrılar için mutlaka doktora başvurulmalı” dedi.

Erkeklerin dikkate alması gereken 6 tehlikeli belirti - 2

SÜREKLİ YORGUNLUK

Sürekli halsizlik ve yorgunluk da genellikle yaşla ilişkilendirilir. Ancak Dr. Kubes, bu durumun ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini belirtiyor:

“İyi bir dinlenmeye rağmen geçmeyen yorgunluk, özellikle başka belirtilerle birlikte seyrediyorsa, altta yatan ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Bu kanser de dahil olmak üzere pek çok hastalığın erken belirtisi olabilir.”

Erkeklerin dikkate alması gereken 6 tehlikeli belirti - 3

NEDENSİZ KİLO KAYBI

The Mirror'da yer alan habere göre, diyet veya egzersiz alışkanlıklarında bir değişiklik olmamasına rağmen hızlı kilo kaybı yaşanıyorsa, bu durum önemsenmelidir.

Dr. Kubes, “Sebebi stres gibi daha basit bir durum olabileceği gibi, ciddi hastalıkların da belirtisi olabilir” şeklinde konuştu.

Erkeklerin dikkate alması gereken 6 tehlikeli belirti - 4

VÜCUTTA OLUŞAN KİTLELER VE ŞİŞLİK

Vücudun herhangi bir yerinde oluşan normal dışı şişlik, yumru ya da sertlikler mutlaka kontrol ettirilmelidir.

Dr. Kubes, “Bazen bu tür oluşumların basit bir açıklaması olabilir, ancak ciddi hastalıkların da ilk işareti olabilir'' dedi.

Erkeklerin dikkate alması gereken 6 tehlikeli belirti - 5

UZUN SÜRE GEÇMEYEN BOĞAZ AĞRISI

Soğuk algınlığı gibi düşünülse de üç haftadan uzun süren boğaz ağrısı uyarıcı olabilir. Uzman isme göre, bu durum gırtlak kanserinin erken belirtisileri arasında yer alabilir.

Erkeklerin dikkate alması gereken 6 tehlikeli belirti - 6

İDRAR ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK

İdrar akışında zayıflama, başlamada zorluk ya da tam boşaltamama hissi gibi değişiklikler de ciddiye alınmalı.

Dr. Kubes, “Bu belirtiler, genellikle üriner sistemle ilgili kanser türlerini araştırmak için bir başlangıç noktasıdır. Bu tür şikayetler göz ardı edilmemeli” uyarısında bulundu.

