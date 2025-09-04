Erkeklerin dikkate alması gereken 6 tehlikeli belirti

SÜREKLİ YORGUNLUK

Sürekli halsizlik ve yorgunluk da genellikle yaşla ilişkilendirilir. Ancak Dr. Kubes, bu durumun ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini belirtiyor:

“İyi bir dinlenmeye rağmen geçmeyen yorgunluk, özellikle başka belirtilerle birlikte seyrediyorsa, altta yatan ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Bu kanser de dahil olmak üzere pek çok hastalığın erken belirtisi olabilir.”