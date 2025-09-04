Erkeklerin dikkate alması gereken 6 tehlikeli belirti
Yapılan son araştırmalara göre, erkeklerin büyük bir kısmı, herhangi bir sağlık sorunu karşısında doktora gitmeyi erteliyor. Ancak Dr. Jiri Kubes, erkeklerin dikkat etmesi gereken 6 ciddi semptom olduğunu belirterek uyarıyor.
SIRT AĞRISI
Yaşlanmanın doğal bir parçası gibi düşünülse de sırt ağrısı dikkate alınması gereken bir belirti olabilir.
Dr. Kubes, “Sırt ağrısı çoğu zaman kas-iskelet sistemi kaynaklıdır ancak kalça ya da bel bölgesinde devam eden, derinleşen ağrılar mutlaka ciddiye alınmalıdır. Evde birkaç hafta içinde geçmeyen veya giderek kötüleşen ağrılar için mutlaka doktora başvurulmalı” dedi.