Erken uyanmanıza yardımcı 5 gece alışkanlığı: Güne daha dinamik başlamak zor değil

Vücut sağlığınız için düzenli uyku şart. Gece uykuya dalmakta güçlük çekiyor ya da geç saatlere kadar uyanık kalıyorsanız sabah uyandığınızda daha yorgun hissedersiniz. Peki, erken uyanmak için ne yapabilirsiniz?

Erken uyanmanıza yardımcı 5 gece alışkanlığı: Güne daha dinamik başlamak zor değil - 1

Uyku düzeni, vücudunuzun genel sağlığı için önemlidir. Çünkü uykusuzluk sandığınızdan daha ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle erken uyumak ve sabah erken uyanmak vücudunuzu zinde tutmanın en kolay yollarından biridir.

İşte erken uyanmanıza yardımcı olabilecek alışkanlıklar


YAŞAM HABERLERİ

Erken uyanmanıza yardımcı 5 gece alışkanlığı: Güne daha dinamik başlamak zor değil - 2

BİTKİ ÇAYLARINDAN DESTEK ALIN

Zihninizi sakinleştirmekte zorluk çekiyorsanız, sizi topraklamaya yardımcı olabilecek birçok uyku getirici ve sakinleştirici çay ve içecek vardır. Papatya çayının rahatlamanıza yardımcı olduğu kanıtlanmıştır ve uyku getirici etkisi nedeniyle sadece sabahın erken saatlerinde tüketilmesi önerilir.


Erken uyanmanıza yardımcı 5 gece alışkanlığı: Güne daha dinamik başlamak zor değil - 3

KİTAP OKUYUN

Okul günlerinde okumanın sizi sınıfta nasıl uykulu yaptığını hatırlıyor musunuz? Bu teknik, yatmadan önce yapılırsa iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Yatakta kitap okumamakla karşılaştırıldığında, uyumadan önce yatakta kitap okumak uyku kalitenizi artırır.


Erken uyanmanıza yardımcı 5 gece alışkanlığı: Güne daha dinamik başlamak zor değil - 4

ALARMINIZI 6-8 ADIM UZAKLIĞA KURUN

Derin uykudayken alarmınızı kapatıyorsanız ve uyandığınızda pişman oluyorsanız, bu ipucu tam size göre.

Yataktayken kapatmanızı veya ertelemenizi önlemek için, alarm cihazınızı (akıllı telefonunuz veya çalar saatiniz olabilir) sizden birkaç adım uzakta tutun.

Alarmınızı, kapatmadan önce ayaklarınızı yere koyup almaya gitmeniz gerekecek şekilde uzağa koymayı alışkanlık haline getirin. Bu, çevrenizin biraz daha fazla farkına varmanıza ve kolayca tekrar uyumanıza izin vermeyecektir.

Erken uyanmanıza yardımcı 5 gece alışkanlığı: Güne daha dinamik başlamak zor değil - 5

ALKOL VE KAFEİN KULLANIMINI SINIRLAYIN

Kafein, yatmadan altı saat önce tüketilse bile uykunuzu etkileyebilir. Aynı şekilde, yatmadan önceki saatlerde alkol içmenin uykuyu bozduğu gösterilmiştir.

Sabahları uyuşuk hissetmek ve erteleme düğmesini kullanmak, uyku bozukluğunun belirtileridir.

Bu faktörler, en azından yataktan çıkmayı kolaylaştırmaya çalıştığınız akşamları alkol ve kafeinden uzak durmayı veya en aza indirmeyi ideal hale getirir. Bunu yapmaya devam etmeye karar verirseniz, kafein aldığınız zamanı düşünün.

National Library of Medicine'in bir araştırması, kafein alımını saat 14:00'ten önce sınırlamanın, Daha geç uyuyup uyanan katılımcıların uyku düzenlerini daha erken değiştirmelerine yardımcı oldu.


Erken uyanmanıza yardımcı 5 gece alışkanlığı: Güne daha dinamik başlamak zor değil - 6

TELEFONA BAKMAYI SINIRLANDIRIN

Hepimiz sosyal medyada çok fazla zaman geçirmekten suçluyuz. Gece ritüelinizden birkaç saat önce mavi ışığa ve bildirimlere maruz kalmanızı sınırlamaya çalışın. Aşırı miktarda yapay ışık melatonin üretimini azaltabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER