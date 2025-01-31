Erken uyanmanıza yardımcı 5 gece alışkanlığı: Güne daha dinamik başlamak zor değil

ALKOL VE KAFEİN KULLANIMINI SINIRLAYIN

Kafein, yatmadan altı saat önce tüketilse bile uykunuzu etkileyebilir. Aynı şekilde, yatmadan önceki saatlerde alkol içmenin uykuyu bozduğu gösterilmiştir.

Sabahları uyuşuk hissetmek ve erteleme düğmesini kullanmak, uyku bozukluğunun belirtileridir.

Bu faktörler, en azından yataktan çıkmayı kolaylaştırmaya çalıştığınız akşamları alkol ve kafeinden uzak durmayı veya en aza indirmeyi ideal hale getirir. Bunu yapmaya devam etmeye karar verirseniz, kafein aldığınız zamanı düşünün.

National Library of Medicine'in bir araştırması, kafein alımını saat 14:00'ten önce sınırlamanın, Daha geç uyuyup uyanan katılımcıların uyku düzenlerini daha erken değiştirmelerine yardımcı oldu.





