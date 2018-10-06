Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir'in hayalindeki oyuncular

Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veren Demet Özdemir, rol almak istediği hayalindeki oyuncuları Çetin Tekindor ve Haluk Bilginer olarak açıkladı.
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Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterini canlandıran Demet Özdemir, MAG dergisine verdiği röportajda rol almak için hayalini kurduğu oyunculardan bahsetti.
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26 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: “Sumru Yavrucuk ve Zerrin Tekindor, hayalini kurduğum oyunculardı ve onlarla oynadım. Şimdiki hayalim Çetin Tekindor ve Haluk Bilginer..."
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"Ne tarz bir projede birlikte olacağımız önemli değil. Onlarla göz göze oynamak, çalışma disiplinlerine ve hazırlıklarına şahit olmak istiyorum”
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Öte yandan Maslak'ta objektiflere yansıyan Özdemir, Erkenci Kuş'taki partneri Can Yaman ile aralarında çıkan birliktelik iddiaları için, “Arkadaşlar Can’la sadece arkadaşız” dedi.
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Futbolcu Oğuzhan Özyakup ile birlikteliğini noktalayan Özdemir, meslektaşı Seçkin Özdemir'le de geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.