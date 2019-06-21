Erol Evgin'in doğal yaşamı (Köy hayatını tercih edenler)

Mesut Özil’le yaşadığı aşkla dünya basınında da gündeme gelen Amine Gülşe, İzmir’in Ayaskent Köyü’nde salça yapıp, patlıcan toplamasıyla ilgili konuşmasında köy hayatı hakkında konuşmuştu:

"Köy hayatı bana inanılmaz huzur veriyor. Her şey çok doğal. İnsanları içten ve samimi... Doğayla adeta bütünleşiyorsun ve ben bunun fikrine bile bayılıyorum. Havası bile gerçekten çok farklı... Köye gidince ruhsal olarak dinleniyorum."