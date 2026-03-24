Erol Köse bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü yapımcıdan geriye üç mektup kaldı
24.03.2026 11:08
NTV - Haber Merkezi
Ünlü yapımcı Erol Köse, dün Sarıyer'de 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Vefatının ardından bıraktığı mektuplarla gündeme gelen Köse, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk müzik sektörüne yön veren isimlerden biri olan yapımcı Erol Köse, 61 yaşında hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak'ta bir sitede yaşayan Köse, 16'ncı kattan düşerek vefat etti. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yapılacak incelemelerle netleşecek.
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, yapılacak soruşturma ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verileceğini belirtti.
YARDIMCISINI LOBİYE YOLLAMIŞ
Birkaç yıl önce ünlü yapımcı ile birlikte program yapan İlker Koç, katıldığı canlı yayında Erol Köse ile ilgili konuştu. Köse'nin vefatından yarım saat önce yardımcısı Mevlüt Bey'i 'Misafirim gelecek, sen onu lobide bekle' diye aşağıya yolladığı ve yardımcısı lobideyken olayın gerçekleştiğini anlattı.
Erol Köse'nin eski eşine de haber verildiği, acı haberi alan kızının ise hastanelik olduğunu söyleyen İlker Koç, ünlü yapımcının kalbine 3 ay önce stent takıldığı ve sonrasında hayat enerjisinin azaldığını açıkladı. Koç, Köse'nin hiç kimseye bir borcunun olmadığını bildiğini belirtti.
EROL KÖSE ÜÇ MEKTUP BIRAKTI
Erol Köse'nin geriye üç mektup bıraktığı ortaya çıktı. Köse'nin dışarıda başına bir şey gelirse diye bir mektubu sürekli yanında taşıdığı ve kendisine nasıl müdahale edilmesi gerektiğine dair detayların yazıldığı söylendi.
Diğer bir mektupta ise Köse'nin vasiyetinin yer aldığı ortaya çıktı. Törensiz bir şekilde defnedilmek istediğini belirten Köse'nin "Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin" dediği iddia edildi.
Bir diğer mektup ise Köse'nin evinde bulundu. El yazısıyla yazılan notta "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.
"BİR HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ"
Köse'nin vefatından bir hafta önce de tek kızı Dijan Nazlan Köse ile ilgili hamlesini Yaşar İpek açıkladı. Erol Köse'yi 6 yaşından beri tanıdığını ve aynı sitede oturduklarını söyleyen İpek, “Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten” dedi.
Ünlü şarkıcı İpek, "Öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" şeklinde konuştu.
61 yaşında hayatını kaybeden Erol Köse, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
EROL KÖSE KİMDİR?
1965 yılında Elazığ’da doğan Erol Köse, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi.
O sırada gittiği bir dans kursunda yapımcı Erşan Başbuğ'un dikkatini çeken Köse, arkadaşlarıyla Komedi Dans Üçlüsü adıyla TRT'de skeçler yapmaya başladı. Daha sonra sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı.
2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.