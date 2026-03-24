Erol Köse bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü yapımcıdan geriye üç mektup kaldı

Türk müzik sektörüne yön veren isimlerden biri olan yapımcı Erol Köse, 61 yaşında hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak'ta bir sitede yaşayan Köse, 16'ncı kattan düşerek vefat etti. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yapılacak incelemelerle netleşecek.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, yapılacak soruşturma ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verileceğini belirtti.